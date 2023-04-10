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Ömer dizisindeki Özgür Şef kim oynuyor, gerçek adı nedir?

Ömer dizisindeki Özgür Şef kim oynuyor, gerçek adı nedir?

Star TV'nin yeni sezon bombası Ömer dizisi bu akşam 12. bölümü ile ekrana gelecek. Şimdiden söyleyelim seyirciyi heyecanlı bir bölüm bekliyor. Özellikle Nisa'nın Özgür Şef ile olacak sahneleri acaba aşk mı doğuyor dedirtecek. Ömer dizisinde Özgür Şef karakterine Yılmaz Kunt hayat veriyor. 1.89 boyundaki Yılmaz Kunt Afili Aşk dizisinde de oynadı.

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Ömer dizisi bu akşam Star TV ekranlarında, heyecanı doruklarda yaşatacak yeni bölümü ile ekrana gelecek. 12. bölümün yayınlanacağı dizi Ömer, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama değil. Netflix'in Yahudi dizisi Shitsell'in Türkiye uyarlaması. Neredeyse senaryonun birebir ilerlediği diziye bu hafta yeni bir oyuncu daha katılıyor. Nisa'nın aklını başından alacak Özgür Şef karakterine hayat veren Yılmaz Kunt...

Daha Önce Afili Aşk, Kırmızı Oda, Baş Belası gibi oyunlarda da oynayan Yılmaz Kunt, aynı zamanda modellik yapıyor. İnstagram hesabında ise 499K takipçisi var. 

Ömer dizisinin kadrosunda ne kadar duracak şu an bilinmiyor ama seyirci Nisa ile Özgür Şefi birbirine çok yakıştırdı. Belki ilerleyen bölümlerde ikisi yeni bir aşk doğar. Peki kimdir Yılmaz Kunt, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Yılmaz Kunt kimdir?

Türk model ve oyuncu Yılmaz Kunt, 19 Kasım 1994 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Best Model of Turkey 2015 birincisidir. Yılmaz Kunt daha önce Gülümse Yeter, Bahtiyar Ölmez, Afili Aşk, Kırmızı Oda, Baş Belası ve Baba gibi yapımlarda yer aldı. 

Ömer dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

Ömer dizisinin çekim yerleri merak konusu oldu. Bir mahallede geçen dizi, Kuzguncuk Selimiye civarlarında çekiliyor.

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