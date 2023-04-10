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QNB Finansportföy'den yeni hisse senedi fonu

QNB Finansportföy'den yeni hisse senedi fonu

QNB Finansportföy, QNB Finans Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonunu (Hisse Senedi Yoğun Fon) satışa sundu

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QNB Finansportföy Genel Müdürü Egemen Erden, 'QNB Finansportföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ile büyüme potansiyeli yüksek halka açık şirketlere yatırım imkânı sunarak yatırımcılarımızın da getiri potansiyelini yükseltmeyi hedefledik.' dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, QNB Finansportföy, yatırım araçlarındaki çeşitliliği artırma hedefi kapsamında yeni bir fon daha hayata geçirdi ve QNB Finans Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonunu (Hisse Senedi Yoğun Fon) satışa sundu.

QNB Finansportföy’ün uzman portföy yönetim ekibi tarafından küçük ve orta ölçekli şirketlerin analizleri yapılarak, büyüme olasılığı yüksek olan şirketlere tek bir fon ile yatırım yapma imkânı sunulan bu fonda, BIST 100 dışında kalan şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygun bir fırsat sunuluyor.

BIST 100 Endeksi dışında kalan şirketlerin ortaklık paylarından oluşturulan ‘QNB Finansportföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonunun (Hisse Senedi Yoğun Fon) toplam değerinin en az yüzde 80'i devamlı olarak BIST-Tüm 100 Endeksi'nde (XTUMY) yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılıyor.

Fonda yabancı sermaye cinsinden varlık, altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmezken, fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacak. QNB Finansportföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), BIST 100 dışında kalan şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için oldukça avantajlı bir yatırım seçeneği sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansportföy Genel Müdürü Egemen Erden, 'Sektörün öncü portföy şirketlerinden biri olarak, yatırımcılarımızın varlıklarını en etkin şekilde dağıtabilmesine olanak sağlayacak ürünlerle sektörün her risk seviyesindeki yatırımcısına hizmet verme bilinciyle hareket ediyoruz. Türkiye’de finansal piyasaların çeşitlenmesi ve derinleşmesini sağlama prensibiyle ve uzman kadromuzla hayata geçirdiğimiz QNB Finansportföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ile büyüme potansiyeli yüksek halka açık şirketlere yatırım imkânı sunarak yatırımcılarımızın da getiri potansiyelini yükseltmeyi hedefledik.'

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