Gabonlu öğrencinin sır ölümünde yeni gelişme

17 yaşındaki Gabon uyruklu Dinabongho Ibouanga'nun, Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunmuştu. Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, mahkemenin 3 kez serbest bıraktığı zanlı bugün 4'üncü kez gözaltına alındı.

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Filyos Çayı’nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) soruşturmasında il Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dursun A.'yı 4. kez gözaltına aldı. Dursun A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ibouanga'nın 26 Mart'ta cansız bedeninin Yeşilköy mevkisindeki Filyos Çayı kenarında bulunmasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılmış, yapılan kamera incelemelerinde Dina'nın 100. Yıl Mahallesi'nden Dursun A.'nın aracına bindiği ve Yeşil Mahalle'deki Karabük Valiliği önünde araçtan atladığı belirlenmişti.

Daha sonra üniversite öğrencisinin çevre yolundaki tellerden atlayıp dere kenarına indiği, araç sürücüsü Dursun A.'nın da Demirçelik Kavşağı'ndan dönüş yapıp dere kenarına gittiği belirlenmiş, Dursun A. yeni deliller sonrası 3. kez gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen D.A. mahkeme tarafından 3'ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.