BIST 5.036
DOLAR 19,28
EURO 20,96
ALTIN 1.238,11
HABER /  GÜNCEL

Emre Taşkıran kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Emre Taşkıran evli mi?

Emre Taşkıran kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Emre Taşkıran evli mi?

Son olarak Tatlı İntikam dizisinde rol alan oyuncu Emre Taşkıran, Ömer dizisi kadrosunda Hakan karakterine hayat veriyor. Nisa'nın kocası Hakan rolüyle karşımıza çıkan Emre Taşkıran 34 yaşında ve tiyatro bölümü mezunu.

Abone ol

Star TV'nin dizisi Ömer bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizide en çok merak edilen karakterlerden biri de Nisa'nın kocası Hakan. 5 çocuğunu bırakıp, iş arkadaşı ile kaçan Hakan'a Emre Taşkıran hayat veriyor. Hakan karakterine Emre Taşkıran hayat veriyor. Peki Emre Taşkıran kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Eğitim hayatı: Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Oyuncu olmaya nasıl karar verdi? 

18 yaşında Turizm ve Otelcilik okumak için Trabzon’a gitti. Sonra turizm alanında çalışmaya başladı. “Keyifle yapıyordum bu işi. Yani ben kesinlikle saatlerce oturup, bir masa başı iş yapamazdım. Aslında turizm de o noktada karşılıyordu beklentilerimi. Fakat hem aileden uzak kalma hem de kendi hayatımı yaşamaya başlama bende farkındalığı artırdı. Daha fazla okuyup bir şeylerin üzerine gitmeye başladım. Oyunculuk değil de yazmaya çok hevesliydim en başında. Ancak anlatmak içgüdüsü daha ağır basmaya başlayınca ben de daha derin düşünmeye başladım.

Sonra aslında ne istediğimi düşünürken oyunculuğa doğru yaklaştım. 20 yaşında şu soruya cevap aradım: Nasıl anlatsam? ‘Yazsam mı, dans mı etsem, şarkı mı söylesem?’ Ve tabii ki hepsini oyunculukla yapabileceğimi fark ettiğimde bu alana yöneldim. Akabinde hemen Trabzon’dan Ankara’ya doğru döndüm ve oyunculuk sınavlarına hazırlanmak için Ankara Sanat Atölyesi’ne yazıldım. Bunu aileme ilk söylediğimde babam ‘Eyvah yandık!’ derken, annem ise ‘Hayırlısı olsun’ şeklinde tepki verdi. O dönem turizm otelciliği bitirmem için bir ay boyunca bir otelde staj yapmam gerekiyordu. Arkadaşımın çalıştığı oteldeki genel müdürle görüştüğümde ona direkt ‘Sizden para istemiyorum. Dosyamı onaylayın ki hazır bu okul buraya kadar geldi, bitsin. Fakat bir isteğim daha var; boş vakitlerimde yukarıdaki müzik sahnesinde tirat çalışmak istiyorum’ demiştim. Arada bir de atölyeye gidip oyunculuk dersi alıyordum. Ve gerçekten de okulu kazandım. İşte, bu adanmışlığımla övünebilirim.”

Oyunculuğa ilk adım

Televizyon macerasına, ‘Nizama Adanmış Ruhlar’ dizisiyle başladı.

Hangi proje ile parladı?

 ‘Tatlı İntikam’ dizisinde canlandırdığı ‘Hakan’ karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
TCG Anadolu donanmaya teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan bir haberi milletimize duyurmak istiyorum...
TCG Anadolu donanmaya teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan bir haberi milletimize duyurmak istiyorum...
QNB Finansportföy'den yeni hisse senedi fonu
QNB Finansportföy'den yeni hisse senedi fonu
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Gabonlu öğrencinin sır ölümünde yeni gelişme
Gabonlu öğrencinin sır ölümünde yeni gelişme
Tunceli'deki Ekirek Şelalesi doğa tutkunlarını ağırlıyor
Tunceli'deki Ekirek Şelalesi doğa tutkunlarını ağırlıyor
MHP'li başkan "insanın gönlü kırıldığı zaman telafisi mümkün olmuyor" diyerek istifa etti
MHP'li başkan "insanın gönlü kırıldığı zaman telafisi mümkün olmuyor" diyerek istifa etti
AK Parti Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Binicioğlu istifa etti
AK Parti Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Binicioğlu istifa etti
İstanbul Boğazı'nda kano ve kürek keyfi
İstanbul Boğazı'nda kano ve kürek keyfi
Kahramanmaraş'ta dev sosyal market, depremzedeler için hizmete girdi
Kahramanmaraş'ta dev sosyal market, depremzedeler için hizmete girdi
Ömer dizisindeki Özgür Şef kim oynuyor, gerçek adı nedir?
Ömer dizisindeki Özgür Şef kim oynuyor, gerçek adı nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya Bayramı mesajı
Aksaray'da vergi kaçakçısı 4 akaryakıt istasyonu kapatıldı
Aksaray'da vergi kaçakçısı 4 akaryakıt istasyonu kapatıldı