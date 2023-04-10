Emre Taşkıran kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Emre Taşkıran evli mi?

Son olarak Tatlı İntikam dizisinde rol alan oyuncu Emre Taşkıran, Ömer dizisi kadrosunda Hakan karakterine hayat veriyor. Nisa'nın kocası Hakan rolüyle karşımıza çıkan Emre Taşkıran 34 yaşında ve tiyatro bölümü mezunu.

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Star TV'nin dizisi Ömer bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizide en çok merak edilen karakterlerden biri de Nisa'nın kocası Hakan. 5 çocuğunu bırakıp, iş arkadaşı ile kaçan Hakan'a Emre Taşkıran hayat veriyor. Hakan karakterine Emre Taşkıran hayat veriyor. Peki Emre Taşkıran kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Eğitim hayatı: Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Oyuncu olmaya nasıl karar verdi?

18 yaşında Turizm ve Otelcilik okumak için Trabzon’a gitti. Sonra turizm alanında çalışmaya başladı. “Keyifle yapıyordum bu işi. Yani ben kesinlikle saatlerce oturup, bir masa başı iş yapamazdım. Aslında turizm de o noktada karşılıyordu beklentilerimi. Fakat hem aileden uzak kalma hem de kendi hayatımı yaşamaya başlama bende farkındalığı artırdı. Daha fazla okuyup bir şeylerin üzerine gitmeye başladım. Oyunculuk değil de yazmaya çok hevesliydim en başında. Ancak anlatmak içgüdüsü daha ağır basmaya başlayınca ben de daha derin düşünmeye başladım.

Sonra aslında ne istediğimi düşünürken oyunculuğa doğru yaklaştım. 20 yaşında şu soruya cevap aradım: Nasıl anlatsam? ‘Yazsam mı, dans mı etsem, şarkı mı söylesem?’ Ve tabii ki hepsini oyunculukla yapabileceğimi fark ettiğimde bu alana yöneldim. Akabinde hemen Trabzon’dan Ankara’ya doğru döndüm ve oyunculuk sınavlarına hazırlanmak için Ankara Sanat Atölyesi’ne yazıldım. Bunu aileme ilk söylediğimde babam ‘Eyvah yandık!’ derken, annem ise ‘Hayırlısı olsun’ şeklinde tepki verdi. O dönem turizm otelciliği bitirmem için bir ay boyunca bir otelde staj yapmam gerekiyordu. Arkadaşımın çalıştığı oteldeki genel müdürle görüştüğümde ona direkt ‘Sizden para istemiyorum. Dosyamı onaylayın ki hazır bu okul buraya kadar geldi, bitsin. Fakat bir isteğim daha var; boş vakitlerimde yukarıdaki müzik sahnesinde tirat çalışmak istiyorum’ demiştim. Arada bir de atölyeye gidip oyunculuk dersi alıyordum. Ve gerçekten de okulu kazandım. İşte, bu adanmışlığımla övünebilirim.”

Oyunculuğa ilk adım

Televizyon macerasına, ‘Nizama Adanmış Ruhlar’ dizisiyle başladı.

Hangi proje ile parladı?

‘Tatlı İntikam’ dizisinde canlandırdığı ‘Hakan’ karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.