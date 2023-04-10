TCG Anadolu donanmaya teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan bir haberi milletimize duyurmak istiyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendisler tarafından üretilen dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni'nde konuştu. "Dünyada oyun değiştiren bir ülke haline geleceğiz" diyen Erdoğan, "Savunma Sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan, TCG Anadolu'nun Sirkeci'ye çekilerek vatandaşın ziyaretine sunulacağı haberini verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni’nde konuştu. Erdoğan, "TCG Anadolu gemimizi burada hizmete alıyoruz. Gururluyuz. Ülkemizin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu gemimizi kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. "Bu bizim için yeterli değil" diyen Erdoğan, "Şimdi ikinci etabımız bu uçak gemimizin tamını inşa etmek. Onun da görüşmelerini birçok ülkeyle yaptık" diye konuştu.

Erdoğan, "TCG Anadolu en büyük helikopterler ve İHA'ların iniş kalkıp yapabileceği, kendi alanındaki ilk savaş gemisidir. Dünyanın ilk SİHA gemisidir. Bu gemimize Bayraktar, Kızılelma, İHA ve Hürjet iniş kalkış yapabilecek." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından diğer öne çıkan kısımlar şöyle:

"Tam teşekküllü hastane ve ameliyathane yer alıyor"

Taşıdığı zırhlı tanklar sayesinde dünyanın her köşesinde askeri operasyon yapabilmemize imkan sağlayacak. Gemide yer alan silah sistemleri, lazer ikaz sistemi, radarlar yerli ve milli savunma sanayimiz tarafından geliştirildi. Bu gemide tam teşekküllü hastane ve ameliyathane yer alıyor.

"Bize bir İHA'yı bile vermediler"

Türk savunma sanayii son 20 yılda bir devrim gerçekleştirdi. Savunma sanayimizin güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı olması kolay olmadı. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayii olarak belirledik. Hatırlarsanız bize o dönemde bir İHA'yı bile vermediler. Başka yerden temin ettiğimiz İHA'yı da uzun süre kullanmamıza fırsat tanımadılar.

Dünyada oyun değiştiren bir ülke haline geleceğiz. Savunma Sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz.

Savunma sanayinde araştırma geliştirmeye ayrılan bütçenin yıllık 49 milyon dolardan 1,5 milyar dolara çıkması bunun işaretidir. Yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarmamız önemi itibariyle gelecekte anlaşılacak çok önemli başarıdır.

Karada, havada, denizde, siber alanda güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için daha çok çalışacağız. Hiçbir boşluk bırakmadan ülkemizi hak ettiği yere çıkarana kadar durmayacağız. Hala ülkemize karşı sergilenen gizli-açık ambargoları aşmak için yapmamız gereken pek çok iş vardır.

"Milletime buradan bir haberi de duyurmak istiyorum..."

Milletime buradan bir haberi de duyurmak istiyorum. TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz. TCG Anadolu gemimizi milletimize açacağız. İstiyoruz ki milletimiz TCG Anadolu gemimizi dolaşsın. Sadece biz gururlanmayalım. Milletçe de TCG Anadolu gemimizle gururlanma imkanını halkımıza verelim.

TCG Anadolu'nun özellikleri...

Milli SİHA'lara üs olacak

TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA gemisi" olacak. Bunun için de Baykar tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA geliştiriliyor. Ayrıca gemiye yine Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı'nın iniş-kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor.

TCG Anadolu; Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede bulunuyor.

Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

Gemi, gerektiğinde, doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek.

Beraberinde 94 araç taşıyabilecek

TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.

Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.

Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.

Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak.

Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.