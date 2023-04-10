Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Muharrem İnce'yi hedef aldı: Çık söyle

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmasına tepki göstererek, "AKP’ye destek veriyorsan çık söyle. Bu AKP’nin işine yarayan bir adım. Aklım almıyor." yorumunda bulundu.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet gazetesinde verdiği röportajda, Muharrem İnce'nin aday olmasının seçime etkisinin ne olacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Zarar veriyor. Muharrem Beyin böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum. Bu mantıklı değil. AKP’ye destek veriyorsan çık söyle. Bu AKP’nin işine yarayan bir adım. Aklım almıyor. Böyle bir mantık doğru değil. Buna rağmen milletin sağ duyusunun hakim olacağını, birinci turda bu işin biteceğini ümit ediyorum. "

İttifak içinde ittifak neden olmadı?

Daha önce Millet İttiafı'na "ittifak içinde ittifak" önerisini sunan Karamollaoğlu bu planın neden gerçekleşmediği konusunda da şunları anlattı:

"Saadet Partisi 20 yıllık bir parti. Seçim ve sandık kurullarında temsil edilme hakkımız var. ‘Bu hakları ziyan etmemeliyiz bunun için de Saadet Partisi amblemi altında seçime girmek uygun’ diye düşündük. Ancak arkadaşlardan bazıları buna yanaşmadılar, ‘Bizim amblemimiz olsun’ deyince de gerçekleşmedi."

Erdoğan'a İsrail eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "İsrail ile iç içe. Erdoğan şu anda İsrail’in Orta Doğu’daki tek dostudur." diyen Karamollaoğlu, "ABD’ye gidip geldikten sonra ‘Ben Büyük Orta Doğu Projesi’nin eş başkanıyım’ dedi. Ama ne olduğunu anlatmadı, sonradan biz öğreniyoruz ki BOP’un esas adı Büyük İsrail Projesi. İsrail Nil’den Fırat’a kadar olan toprakların kendilerine vaat edildiğine inanıyor. Orada şu anda iskan edilen bizler dahil herkesi kendi topraklarında olmakla suçluyor. Tayyip bey BOP’un hala eşbaşkanı." ifadelerini kullandı.