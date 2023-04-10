Akbank'tan KOBİ'lere kolay finansman için Figopara ile yeni iş birliği

Akbank, Figopara ile "Tedarikçi Finansmanı" ürününden sonra firmaların ticaret hayatını canlandırması hedeflenen "KOBİ Kolay Finansmanı" ürünü ile yeni bir iş birliğine imza attı

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Akbank, Figopara ile 'Tedarikçi Finansmanı' ürününden sonra firmaların ticaret hayatını canlandırması hedeflenen 'KOBİ Kolay Finansmanı' ürünü ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, KOBİ'lerin finansmana kolay ulaşması için gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde KOBİ'lerin alacaklarını erken tahsil etmesi sağlanarak finansman ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunulacak.

'KOBİ Kolay Finansmanı' ürünü ile KOBİ'lerin vadesi gelmemiş alacaklarını anında nakde çevirerek nakit akışlarını düzenlemesi, vade bekleme derdinden kurtulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, söz konusu iş birliğinin KOBİ’lerin ticari hayatını desteklemek adına önemli bir gelişme olduğunu belirterek, şunları aktardı:

'Ticari hayatta nakit akışını dengede tutmak en önemli konulardan biridir. KOBİ'lerimizin bugün karşılaştığı sorunlardan biri alacaklarının uzun vadeli olmasıdır. Bu noktada Figopara ile yaptığımız iş birliğiyle KOBİ'lerimizin alacaklarını beklemeden faturalarını nakde dönüştürmesini sağlıyoruz. Bu iş birliğiyle sunduğumuz KOBİ Kolay Finansmanı ürünü kapsamında, firmalar alacaklısı olduğu ve nakde çevirmek istediği fatura bilgilerini dijital ortamda Figopara aracılığı ile bankamıza iletiyor. Bankamızca fatura iskonto edilerek erken finansman sağlanıyor. Böylece KOBİ’lerimize hızlı ve kolay finansman sağlayacağımız için heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Akbank olarak bu tür iş birlikleriyle tüm kullanıcılarımıza ulaşmayı ve Akbank ürünlerini müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre şekillendirmeyi amaçlıyoruz.'

'Akbank iş birliğimizle KOBİ’lerin nakit ve vade sorununu çözeceğiz'

Figopara Kurucu Ortağı Bulut Arukel ise KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları finansmana aracılık ederek nakit ihtiyacı ve vade sorununu önemli ölçüde çözdüklerini aktardı.

KOBİ'lerin finansmana erişimini uçtan uca dijitalleştirirken nakit akışı yönetimlerini destekleyerek ticaretlerine katkıda bulunduklarını bildiren Arukel, şunları kaydetti:

'KOBİ’lerin sürdürülebilir finansman yönetimi için hayata geçirdiğimiz ürünümüz ‘KOBİ Kolay Finansmanı’ ile temel hedefimiz KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu an vadeli alacaklarını çek, senet teminat gerektirmeden finansmana çevirmek. Akbank ile yaptığımız değerli iş birliği sayesinde geleneksel ürün ve hizmetlerin dışına çıkmak isteyen, nakit ihtiyaçlarına hızlı ve kolay çözümler arayan KOBİ’lere hizmet sunacağımız için heyecanlıyız. İş birliğimiz sayesinde KOBİ’lerin hayatını kolaylaştıracak pek çok avantaj sunarken, KOBİ’lerin nakit ve vade sorununu çözeceğiz. Figopara olarak KOBİ’lerin dijitalleşmesi, nakit akışı yönetimi ve ticaretin finansmanına uygun ürünlerle buluşması adına inovasyon ve katma değerli servis yaratmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'