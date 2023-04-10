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Cengiz Holding'den "burs" açıklaması: Bizimle bağlantısı yok

Cengiz Holding'den "burs" açıklaması: Bizimle bağlantısı yok

Cengiz Holding AŞ, şirkete ait logolar değiştirilerek kullanıldığı anlaşılan www.cengizholdingvakfi.org internet sitesi ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

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Holdingden yapılan açıklamada, gün içerisinde şirketin iletişim kanalları üzerinden yapılan sayısız şikayet, ihbarlar üzerine açıklama yapma gerekliliği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

'Şirketimize ait logolar değiştirilerek kullanıldığı anlaşılan www.cengizholdingvakfi.org internet sitesinin şirketimiz ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Geri ödemesiz kredi, burs ve yardım bağışı verdiği iddiasıyla başvuru için kişisel bilgi ve para talep eden bu site hakkında hukuk departmanımız tarafından gerekli hukuki süreçler başlatılmış olup sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildirmek isteriz. Şirketimiz tarafından Şaban Cengiz Vakfı ve Mehmet Cengiz Eğitim Kültür Vakfı aracılığıyla verdiğimiz burslarımız dışında başka bir başvuru kabul edilmediği gibi bu burslar için yapılan başvurularda hiçbir ücret ve benzeri taleplerde bulunulmamaktadır. Bu süreçte yukarıda adı geçen internet sitesine ve resmi olmayan numaralardan yapılan aramalara itimat edilmemesini önemle rica ederiz.'

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