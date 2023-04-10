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“Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" dedi yeniden aday olamadı

“Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" dedi yeniden aday olamadı

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, 14 Mayıs seçimleri için YSK'ya verilen milletvekili aday listesinde yer almadı. Yediyıldız, geçtiğimiz günlerde "Bizim Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” sözleriyle gündem olmuştu.

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“Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” sözleri gündem olan AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız 14 Mayıs listelerinde yer bulamadı.
 
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Yediyılz, “2018 yılında Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın takdiri ve halkımızın teveccühü ile 27. Yasama Döneminde Ordu Milletvekili olarak görev yaptığım AK Partimizde bayrağı yol arkadaşlarıma devrediyorum” dedi.


 
Yediyıldız, “2018 yılında milletvekili aday adayı olmamama rağmen listelerin oluşturulduğu son gece şahsıma Ordu 1. Sıra Milletvekilliği aday adaylığını tevdi eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu süreçte teşrik-i mesaide bulunduğumuz, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve tüm dava arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullanarak, “Milletimize hizmet yolunda Ordu ilimize hayırlı hizmetler kazandıracak olan yeni adaylarımıza 28. Dönem için verecekleri demokrasi mücadelesinde başarılar diliyorum” paylaşımını yaptı.

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