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Vodafone'dan depremzedelere istihdam önceliği

Vodafone'dan depremzedelere istihdam önceliği

Vodafone, afet bölgesinin yeniden kalkınmasına destek olmak için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişilere istihdam önceliği sağlayacak.

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Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde istihdamın artırılması için harekete geçti.

Buna göre, gelecek bir yılda Vodafone ekosisteminde yapılacak her seviyedeki işe alımlar için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişiler önceliklendirilecek.

Vodafone’un global ölçekte uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı kapsamında da depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişiler öncelikli olacak.

Vodafone, iş ortaklarının da katkısıyla toplam 650 kişiye iş imkanı sağlamayı hedefliyor. Vodafone'un sunduğu imkândan yararlanmak isteyen adaylar, ilgili kariyer sitelerinden ve Vodafone’un kendi web sitesinden başvuru yapabilecek.

'Depremden etkilenen vatandaşlarımıza iş imkanı sağlayabilmek için harekete geçtik'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, herkesi yasa boğan deprem felaketinin yaralarının hep birlikte sarılacağını belirterek, şunları kaydetti:

'Dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin her zamankinden daha fazla arttığı bu dönemde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza iş imkanı sağlayabilmek için harekete geçtik. Afet bölgesinin yeniden kalkınmasına destek olmak amacıyla, Vodafone ekosisteminde yer alan tüm iş ortaklarımızın desteğiyle her seviyedeki işe alımlar için depremzede ve birinci derece depremzede yakını olan kişilere öncelik tanıyacağız. Böylece, önümüzdeki bir yılda toplam 650 kişilik istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, tüm imkanlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.'

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