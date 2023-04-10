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Beş gün önce evlenen yaşlı çift felaketi yaşadı! Biri öldü diğeri ise hastanede

Beş gün önce evlenen yaşlı çift felaketi yaşadı! Biri öldü diğeri ise hastanede

ZONGULDAK'ta asansör felaketi. Beş gün evlenen yaşlı çiftin bindikleri asansör halatın kopması üzerine düştü. Kabinle birlikte yere çakılan çifti ölüm ayırdı. Yaşlı adam hayatını kaybederken eşinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre Gökçebey ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Muharrem Aloğlu, 62 yaşındaki Gıymet Aloğlu ile beş gün önce dünyaevine girdi.
Çift asansöre binerek evlerine gitmek istedi. Ancak halatın kopması üzerine çift kafesle birlikte yüksekten aşağıya düştü.

Ağır yaralanan çiftin imdadına çevredekiler yetişti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Muharrem Aloğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gıymet Aloğlu ise Bolu İzzet Baysal Hastanesi’ne kaldırıldı.

Muharrem Aloğlu’nun cenazesi için Gökçebey Merkez Ulu Cami de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Muharrem Aloğlu’nun torunu Mutlu Başoğlu “Olay günü ben şehir merkezinden uzaktaydım. Haberini aldım. Asansöre binmişler eşiyle. Halat gerilmiş motorda güçlü olduğu için halat gerilerek kopmuş. Olay yerine geldiğimde dedem Muharrem Aloğlu’nun ambulansla hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Ben geldiğimde Gıymet Hanımın ambulansa alınmasına yardımcı oldum. Daha sonra hastaneye geçerek dedem Muharrem Aloğlu'nun kalbinin durduğunu ve vefat ettigini ögrendim. Dedemin biraz kalp rahatsızlığı vardı. Olaydan 2 gün önce Bülent Ecevit Hastanesi’nde anjiyo olması için getirdik. Orada anjiyo olmayı kabul etmedi. Daha sonra bizler onu ikna ettik. Hastaneye yatırdık daha sonrasında heyecandan anjiyo olamadı. Hastanede kendini rahat hissetmediği için bizler onu eve getirdik. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin" cümlelerine yer verdi.

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