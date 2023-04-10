Yılmaz Kunt kaç yaşında, daha önce oynadığı diziler listesi

Yakışıklı oyuncu Yılmaz Kunt, Ömer dizisinin kadrosuna Özgür Şef olarak girdi. Bu gelişmenin ardından genç oyuncunun diğer dizileri merak edildi. Baş Belası, Kırmızı Oda gibi dizilerde rol alan Yılmaz Kunt modellik konusunda da oldukça iddialı. Peki Yılmaz Kunt dizileri hangisi?

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STAR TV ekranlarının iddialı dizilerinden biri olan, Netflix'teki Shitsell dizisi uyarlaması Ömer, bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin kadrosuna yeni katılan isimlerden biri de Özgür Şef karakterine hayat veren genç oyuncu Yılmaz Kunt oldu. Dizide Nisa'nın ailesinden gizli bir şekilde başladığı, yemek yaptığı restoranın şefi olan Özgür Şef daha ilk bölümden seyircinin dikkatini çekti. Nisa'nın ilk iş gününü burnundan getiren Özgür Şef karakterine yakışıklı oyuncu Yılmaz Kunt hayat veriyor. Aslen Ankaralı olan Yılmaz Kunt, aynı zamanda modellikte yapıyor. Daha önce Afilli Aşk, Kırmızı Oda gibi dizileri izleyenler Yılmaz Kunt'un oyunculuğunu bilir.

Yılmaz Kunt kimdir?

Türk model ve oyuncu Yılmaz Kunt, 19 Kasım 1994 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Best Model of Turkey 2015 birincisidir. Yılmaz Kunt daha önce Gülümse Yeter, Bahtiyar Ölmez, Afili Aşk, Kırmızı Oda, Baş Belası ve Baba gibi yapımlarda yer aldı.

Dizide Nisa ile aşk mı yaşayacak?

Ömer dizisinin kadrosunda ne kadar duracak şu an bilinmiyor ama seyirci Nisa ile Özgür Şefi birbirine çok yakıştırdı. Belki ilerleyen bölümlerde ikisi yeni bir aşk doğar.