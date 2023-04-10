BIST 5.064
DOLAR 19,28
EURO 20,91
ALTIN 1.232,14
HABER /  SAĞLIK

Ailede yatkınlık varsa parkinson hastalığına dikkat edilmesi gerekiyor

Ailede yatkınlık varsa parkinson hastalığına dikkat edilmesi gerekiyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Rıza Caferzade, anne babada veya yakın akrabalarda parkinson öyküsü bulunan kişilerde hastalığın görülme oranının, toplumun geneline kıyasla daha yüksek olduğunu söyledi.

Abone ol

Çamlıca Erdem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Rıza Caferzade 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Caferzade, 'Parkinson hastalığı genellikle 40-75 yaşları arasında, sıklıkla da 60 yaşın üzerinde başlıyor.' ifadelerini kullandı.

Caferzade, beyindeki dopamin maddesi beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini, koordinasyonunu ve kişinin hareketlerinin kontrolünü sağlayan, nöromodülatör rol oynayan bir molekül olduğunu kaydetti.

Rıza Caferzade, 'Parkinson hastalığı bu maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkar. Dopamin seviyesinin anormal derecede düşmesi hareketlerde yavaşlama, titreme, kaslarda sertleşme, duruş ve denge bozuklukları, konuşma güçlüğü gibi belirtiler ortaya çıkarır.' değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan araştırmalara göre, 65 yaş üzeri hastalarda her 100 kişiden birinin parkinson hastası olduğunu açıklayan Caferzade, 'Daha genç yaşta görülen hastalarda genellikle genetik faktörler rol oynar. Anne babada veya yakın akrabalarda parkinson öyküsü bulunan kişilerde hastalığın görülme oranı, toplumun geneline kıyasla daha yüksek.' ifadelerini kullandı.

Hastalığın seyrinde beyin hücrelerinin normalden daha hızlı kaybedildiğini belirten Caferzade, şunları kaydetti:

'Hastalık genellikle sinsi başlar, belirtiler yıllar içinde ilerler. Bu nedenle kişi genelde hastalığın ne zaman başladığını söyleyemez. Zamanla semptomlar belirgin hale gelir ve daha da ilerledikçe kişinin günlük yaşam aktivitelerini yapması zorlaşarak işlevselliği azalabilir. Hastaların bize başvurmalarının en sık nedeni hareketlerde yavaşlama ve titremedir. Parkinson teşhisi koyulan hastaların yaklaşık yüzde 80’inde titreme görülür. El ve ayak gibi uzuvlarda başlayan titreme zamanla kol ve bacaklara yayılabilir. Hatta bazen dili, dudakları, çeneyi de etkileyebilir. Bu belirtilerin gözlemlenmesi durumunda vakit kaybetmeden bir nöroloji uzmanına başvurulması gerekir. Kaslardaki sertleşmeler nedeniyle tek taraflı omuz ağrısı da parkinson hastalığının erken belirtilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İlerleyen evrelerde denge kaybı ve düşmeler önemli bir sorun haline geliyor.

Ayrıca harekete başlamada güçlük çekme ve aniden ayakları yere yapışmış gibi donup kalma da hastalarımızda rastladığımız bulgulardan. Genel muayenede hastadaki belirtilere, hastanın tıbbi öyküsüne bakılarak parkinson tanısı koyuyoruz. Parkinsonun uzun süreli, yavaş ilerleyen bir hastalık olması nedeniyle tedavide hastanın ve ailesinin hekimle uzun yıllar iş birliği yapması gerekiyor. Bununla birlikte tedavi aşamasında hastanın eksik dopamin seviyesinin tamamlamasına yönelik uygun ilaç veriyor ve bu ilaçların düzenli olarak kullanılmasını bekliyoruz. İleri evrelerdeki hastalar ve medikal tedaviye yanıt vermeyenlerde cerrahi tedaviler iyi bir seçenek olabiliyor. Son yıllarda geliştirilmiş olan ve ülkemizde de uygulanan ameliyatlarla vücuttaki titremelerin giderilmesi ve hastaların yardıma ihtiyaç duymadan hayatını idame ettirebilmeleri sağlanıyor.'

Parkinsonda tıbbi tedavinin yanı sıra egzersizin öneminin de altını çizen Rıza Caferzade, fiziksel engeli olmayan hastaların hareketli bir yaşam tarzını benimseyerek uzun hastalık seyriyle daha iyi başa çıkabildiklerini açıkladı.

Caferzade, 'Biz de bu anlamda hastanın ihtiyaçları ve hareket kabiliyetleri doğrultusunda egzersiz yapmasını öneriyoruz. Egzersizin kişinin kendisini daha iyi hissetmesinin yanı sıra kas sertliği ve hareket yavaşlığı üzerinde de olumlu etkisi bulunuyor.' değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Yılmaz Kunt kaç yaşında, daha önce oynadığı diziler listesi
Yılmaz Kunt kaç yaşında, daha önce oynadığı diziler listesi
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Kadınlarda polistik over sendromuna dikkat
Kadınlarda polistik over sendromuna dikkat
Şırnak'ta aynı aşiretten 4 isim farklı partilerden birinci sıra adayı oldu
Şırnak'ta aynı aşiretten 4 isim farklı partilerden birinci sıra adayı oldu
Vodafone'dan depremzedelere istihdam önceliği
Vodafone'dan depremzedelere istihdam önceliği
Beş gün önce evlenen yaşlı çift felaketi yaşadı! Biri öldü diğeri ise hastanede
Beş gün önce evlenen yaşlı çift felaketi yaşadı! Biri öldü diğeri ise hastanede
Aman dikkat! Gündüz uyku hali ve asabiyet uyku apnesi habercisi olabilir
Aman dikkat! Gündüz uyku hali ve asabiyet uyku apnesi habercisi olabilir
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Karabulut ailesinin avukatı açıkladı
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Karabulut ailesinin avukatı açıkladı
Cengiz Holding'den "burs" açıklaması: Bizimle bağlantısı yok
Cengiz Holding'den "burs" açıklaması: Bizimle bağlantısı yok
“Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" dedi yeniden aday olamadı
“Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" dedi yeniden aday olamadı
Huawei Türkiye Ekosistem İş Ortakları Zirvesi yapıldı
Huawei Türkiye Ekosistem İş Ortakları Zirvesi yapıldı