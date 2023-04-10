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Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından basın mensuplarına verilen basın kartlarıyla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Basın Kartı Yönetmeliğinde, basın kartlarının niteliği, türü ve şekli, medya kuruluşları ile basın kartı alabilecek kişilerde aranacak şartlar, unvan ve kontenjanları, başvuruda istenilecek belgeler, basın kartlarının iptal ve/veya iade edileceği haller ile Basın Kartı Komisyonunun çalışma ve karar alma sürecine ilişkin usul ve esaslara yer verildi.

Basın kartlarının İletişim Başkanlığınca verilen ve tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi nitelikte bir kimlik belgesi olduğu belirtilerek, kart türleri "Göreve bağlı basın kartı", "Süreli basın kartı", "Geçici basın kartı", "Serbest basın kartı" ve "Sürekli basın kartı" olarak sıralandı.

Yönetmelikte, basın kartının geçerlilik süresinin 10 yıl olduğu, İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartına dizgi, tertip, şekil ve renk bakımından benzer kart düzenleyenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Yönetmelikle, 13 Aralık 2018 tarihli Basın Kartı Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

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