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Konya'da feci olay! Çocuğuyla tramvayın altında kalan anne öldü

Konya'da feci olay! Çocuğuyla tramvayın altında kalan anne öldü

KONYA'da tramvay yolundan caddenin karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna tramvay çarptı. Çarpma sonucu tramvayın altında sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırılırken, annesi hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menal Şahade (30) çocuğu İ.Ş. (5) ile tramvay yolundan caddenin karşısına geçmeye çalıştığı sırada, Adliye'den merkez istikametine seyir halinde olan tramvay çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tramvay altında sıkışan anne ve çocuğunu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tramvay altında sıkışan İ.Ş.'yi kısa sürede kurtardı. Ağır yaralanan İ.Ş., ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Cansız bedeni 1 saat sonra çıkarıldı, çocuğun durumu ağır

Tramvay altında kalarak hayatını kaybeden Menal Şahade'nin cansız bedeni ise ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Menal Şahade'nin cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tramvay vatmanı ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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