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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da piste çıkmaya hazırlanıyor

Tesla'dan destek alan mühendis adayları, İtalya'da piste çıkmaya hazırlanıyor

Kocaeli Üniversitesinde tasarladıkları elektrikli araçla Tesla'dan batarya sponsorluğu kazanan 65 kişilik ekip, temmuzdaki yarış için çalışmalarını sürdürüyor.

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ABD'li elektrikli otomobil ve batarya üreticisi Tesla'dan batarya sponsorluğu kazanan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileri, geliştirdikleri elektrikli ve içten yanmalı araçlarla İtalya'da düzenlenecek uluslararası yarışmada dereceye girmeyi hedefliyor.

KOÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2015'te kurulan ve 2017'de ilk içten yanmalı araçlarını tasarlayan KOÜ-FS takımı, 2022'de ürettikleri ikinci içten yanmalı KOUFS-02 ile İtalya'da teknik incelemeyi geçti.

Üniversite atölyesinde çalışmalarını yürüten 65 kişilik takımın tasarladığı, 100 kilometre saatlik hıza 2,6 saniyede ulaşan 84 kilovat gücündeki elektrikli yarış aracı KOUFS-03E de Tesla'dan batarya sponsorluğu kazandı.

Takım, geliştirme çalışmalarını sürdürdükleri elektrikli araç ve 100 kilometre saatlik hıza 3,8 saniyede ulaşan 450 cc'lik 77 beygir gücündeki içten yanmalı KOUFS-03C ile Uluslararası Otomotiv Mühendisleri Topluluğunca Temmuz ayında İtalya'da düzenlenecek "Formula Student" yarışmasına hazırlanıyor.

"Dünya çapında takım olma yolunda ilerliyoruz"
Takım kaptanı Alper Özay, AA muhabirine, kalabalık ve dinamik ekiple geliştirdikleri iki araçla iyi derece alacaklarına inandıklarını söyledi.

"Formula Student"ın, dünyanın en prestijli mühendislik yarışması olduğunu belirten Özay, "Ekibimiz 65 kişi, geçen yıl 35 kişiydi. Katıldığı ilk yarışmada teknik incelemeyi geçen ilk takım olarak İtalya'da yarışmaya damga vurduk. Mühendisler ilk aracımız olduğuna neredeyse inanamadı. Bizim için gurur kaynadığıydı." diye konuştu.

Özay, Tesla'dan aldıkları batarya desteğinden bahsederek, "Elektrikli araç için tasarımlarımızı istediler. Tasarımlarımızı beğendiler ve kabul ettiler. Tesla'nın sponsor olması çok gurur verici. Artık sadece Türkiye'de değil dünya çapında takım olma yolunda ilerliyoruz." dedi.

Temmuz ayındaki yarışa çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Özay, şöyle devam etti:

"Çok rekabetçi araçlar yapıyoruz. Bu kez sadece teknik incelemeyi geçmek değil, tüm etapları bitirip derece almak istiyoruz. Formula Student yarışlarını Türkiye'ye getirmek ve dünyadaki firmalar ile öğrencileri buraya çekmek istiyoruz."

Özay, dünya takımları arasında ilk 200'e girmeyi hedeflediklerini belirterek, araçların tüm analizlerini ve tasarımlarını kendilerinin yaptığını sözlerine ekledi.

Takım için KOÜ'yü tercih etti

Takımın süspansiyon bölümünde görev alan KOÜ Makine Mühendisliği öğrencisi Fatih Tabun da üniversiteyi KOÜ-FS takımı için tercih ettiğini anlattı.

Lise yıllarında ekibi yakından takip etmeye başladığına değinen Tabun, "Otomotiv sektörüne ilgiliydim. Aslında bu okula bu takım için geldim diyebilirim. Yapılan işler çok iyiydi." şeklinde konuştu.

Tabun, takımda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, çok büyük hedeflerle çok güzel araçlar yaptıklarını, bu yıl her iki araçta da çok iddialı olduklarını belirtti.

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