Pakistan'da pazarda patlama: 4 ölü, 11 yaralı

Pakistan'ın Ketta şehrindeki Qandhari pazarında meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentinde bulunan Qandhari pazarında büyük bir patlama meydana geldi. Polis ve sağlık ekipleri, patlamanın ardından olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda, en az 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Çok sayıda bina ve araç şiddetli patlamada zarar gördü. Pazarın, yaklaşan Ramazan Bayramı için alışveriş yapanlar nedeniyle oldukça kalabalık olduğu öğrenildi.