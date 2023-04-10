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İdris Naim Şahin İyi Parti Ordu 1. sıra adayı gösterildi Nuray Özdemir istifa etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İdris Naim Şahin İyi Parti Ordu 1. sıra adayı gösterildi Nuray Özdemir istifa etti

Ordu’da İYİ Parti eski İl Başkan Yardımcısı ve parti kurucusu Nuray Özdemir, İdris Naim Şahin’in 1. sıra milletvekili adayı yapılmasına tepki olarak partiden istifa etti.

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Bir dönem AKP'de siyaset yapan, İçişleri Bakanlığı döneminde potları ve gafları ile tepki toplayan İdris Naim Şahin, bakanlık görevinden alınmasının ardından partiden istifa etti.

Kurduğu partiden istifa etti

İstifasının ardından Milat Partisi’ni kuran ancak beklediği ilgiyi göremeyince kurduğu partiden istifa eden Şahin, CHP ile temas kurdu. Buradan ilgi göremeyen Şahin, Saadet Partisi’ne geçerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Saadet'te kaybetti İYİ Parti'ye geçti

Seçimi kaybeden Şahin, Genel İdare Kurulu Üyesi olduğu Saadet Partisi’nden istifa ederek bu kez İYİ Parti’ye geçti. Şahin, Ordu 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Şahin’in adaylığı partide tepkiye sebep oldu. İYİ Parti‘nin Ordu İl Kurucu Üyesi ve eski İl Başkan Yardımcısı Nuray Özdemir, görevinden ve partisinden istifa etti.

Özdemir açıklamasında, “Aktif olarak siyaset yaptığım, kurucu üyesi olduğum, 3 yıl mali başkanlık ve il başkan yardımcılığı yaptığım İYİ Parti'den kendime olan saygımdan dolayı istifa ediyorum. Emeği hiçe sayanlarla aynı yolda yürümemin bir anlamı yok” dedi.

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