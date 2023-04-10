İl ili CHP listesinde yer alan Saadet Partisi adayları

Seçimlere Millet İttifakı çatısı altında CHP listelerinden giren Saadet Partisinin 24 milletvekili adayı bulunuyor. İşte il il CHP listelerindeki Saadet Partisi adayları.Abone ol
14 Mayıs seçimleri için milletvekili aday listeri Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edildi.
Millet İttifakında yer alan 6 partiden CHP ve İYİ Parti, YSK'ye liste verdi.
Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden giriyor.
Saadet Partisinin 24 milletvekili adayı bulunuyor. İstanbul’dan Birol Aydın, İstanbul Bülent Kaya, Ankara’dan Mesut Doğan gibi isimler öne çıkıyor.
CHP listesindeki Saadet Partisi adayları şöyle:
Fatih Aydın (Genel Başkan Yardımcısı) - Afyonkarahisar - 2. sıra
Mesut Doğan (Genel Sekreter) - Ankara 3. Bölge - 3. sıra
Şerafettin Kılıç (Genel Başkan Yardımcısı) - Antalya - 5. sıra
Serdar Atalay (Bingöl Eski Belediye Başkanı) - Bingöl - 1. sıra
Mehmet Atmaca (Bursa İl Başkanı) - Bursa 1. Bölge - 3. sıra
Seyit Ahmet Güher (Çorum Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı) - Çorum - 4. sıra
Abdurrahman Ergin (Diyarbakır İl Başkanı) - Diyarbakır - 3. sıra
Abdullah Akın (Elazığ İl Başkanı) - Elazığ - 2. sıra
Murat Ozan (Akademisyen, Öğretim Üyesi) - Erzurum - 2. sıra
Mehmet İslam (Gaziantep İl Başkanı) - Gaziantep - 9. sıra
Necmettin Çalışkan (Genel İdare Kurulu Üyesi) - Hatay - 4. sıra
Hüseyin Yıldızhan (Isparta Merkez İlçe Başkanı) - Isparta - 3. sıra
Birol Aydın (Parti Sözcüsü) - İstanbul 1. Bölge - 5. sıra
Mustafa Kaya (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 2. Bölge - 5. sıra
Bülent Kaya (Genel Başkan Yardımcısı) - İstanbul 3. Bölge - 7. sıra
Kadir Yalçın (Kastamonu İl Başkanı) - Kastamonu - 2. sıra
Mahmut Arıkan (Genel Başkan Yardımcısı) - Kayseri - 2. sıra
Hasan Bitmez (Genel Başkan Yardımcısı) - Kocaeli - 3. sıra
Ahmet Sunar (Kütahya İl Başkanı) - Kütahya - 2. sıra
Ahmet Toklucoğlu (Ordu İl Başkan Yardımcısı) - Ordu - 3. sıra
Muhammet Yıldız (İl Yönetim Kurulu Üyesi) - Rize - 3. sıra
Ali Fethi Gürler (Sakarya İl Başkan Yardımcısı) - Sakarya - 7. sıra
Mehmet Karaman (Genel İdare Kurulu Üyesi) - Samsun - 2. sıra
Abdullah Direk (Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı) - Şanlıurfa - 8. sıra