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Türkiye, Rusya, İran ve Rusya görüşecek! Bakan Çavuşoğlu tarihi açıkladı

Türkiye, Rusya, İran ve Rusya görüşecek! Bakan Çavuşoğlu tarihi açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasındaki dörtlü zirvenin Mayıs ayının başında Rusya'da gerçekleşeceğini açıkladı. Görüşme dışişleri bakanları seviyesinde yapılacak.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber canlı yayınına konuk oldu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında yapılacak dışişleri bakanları seviyesindeki dörtlü zirvenin Mayıs ayının başında Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacağını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, şu sözleri kullandı: "Aşama aşama yol haritası önceden planlanmıştı. İlk başta Savunma Bakanlıkları ve istihbarat bir araya geldi. Teknik görüşmeler oldu. Daha sonra bazı görüşmeler olmuştu ve en son muhtemel Dışişleri Bakanları toplantısı hazırlığını yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı yardımcıları düzeyinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Diyaloğa devam etme konusunda vurgu yapıldı. Önümüzdeki süreçte 4'lü düzeyde Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı planlanıyor. Lavrov'un Türkiye ziyaretinde de bunu görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünde de yine ele aldık. Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz.

Ruslardan aldığımız ön bilgiye göre Moskova'da gerçekleşecek. Mayıs ayı gibi planlanıyor. Bu diyaloğun amacı birincisi bugüne kadar herhangi bir sonuç doğurmayan siyasi süreci tekrar canlandırmak. Astana formatında bazı adımlar atıldı anayasa komisyonu gibi. Henüz bir netice elde edemedik.

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