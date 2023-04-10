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Diyarbakır çadır kentte seçim sandığı kurulmayacak

Diyarbakır çadır kentte seçim sandığı kurulmayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da, çadır kentte seçim sandığı kurulmayacak.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Diyarbakır’dı. Kentte 414 vatandaş hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Depremzedelerin kimi ağır hasarlı evinden taşınırken, kimi de kurulan  yurtlara yerleştirildi.

Diyarbakır İl Seçim Kurulu Başkanlığından alınan bilgilere göre, çadır kentte kalan depremzedeler için sandık kurulmayacağı öğrenildi.

İkametgahını çadıra taşıyanların en yakın okulda oy kullanacağı, taşımayanların ise, mevcut adresleri veya yeni taşıdıkları adreslerde oy kullanacakları belirtildi.

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