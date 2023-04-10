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Ali Koç: Şampiyon olmadan görevi bırakmaya niyetim yok

Ali Koç: Şampiyon olmadan görevi bırakmaya niyetim yok

Fenerbahçe'nin bir numarası Ali Koç, son dönemde camiada yükselen 'istifa' seslerine kulağını tıkamış durumda. Başkan, "Taraftar haklı ama sözüm var, şampiyon olmadan görevi bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin 2 dönemdir başkanlığını yapan Ali Koç, 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı takımın 4-2 yenilmesinin ardından istifaya çağrılmıştı.

2018 yılından bu yana takımın bir numarası olan Koç, ilk senesinde küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ardından da beklenen şampiyonluğu bir türlü getirememişti.

Bu sezon da Galatasaray'ın arkasında kalan sarı-lacivertlilerde taraftardan da yönetime büyük bir tepki var.

"Taraftar haklı ama, şampiyon olmadan bırakmam"

Yeniçağ'da yer alan habere göre; tüm bu tepkilere rağmen Ali Koç'un başkanlığı bırakmaya niyeti yok. Aile arasındaki bir toplantıda konuşan Koç'un şunları söylediği öğrenildi:

Bu camiaya sözüm var. O da şampiyonluk. Bunu yerine getirmeden ayrılmam söz konusu değil. Bunca engele, Bizans oyunlarına rağmen hala şampiyonluk kovalıyoruz.

Derbiyi alsaydık -ki ikram ettik- yüzde 85-90 ligi zirvede bitirirdik. Hala oran düşse de şansımız sürüyor. TFF, MHK yetmezmiş gibi kulübü siyasete çekmeye çalıştılar. Dik duruyorum.

Taraftar soruna kadar haklı. Başarısız buluyor. Tepkisini dile getiriyor. En doğal hakkı. Ben gecikmeli de olsa sözümü yerine getireceğim. Öncesinde ayrılık aklımdan dahi geçmiyor…"

Fenerbahçe taraftarlarının bu açıklama sonrası nasıl bir reaksiyon göstereceği de merak edilen konular arasında.

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