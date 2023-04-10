Ani nerede, Ani Kalesi fethi ne zaman, tarihteki yeri ve önemi

TRT'nin tarih kokan dizisi Alpaslan Büyük Selçuklu bu akşam 51. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizide kılıcını kuşanan Alpaslan Ani'yi fethetmek için sefere çıkacak. Peki Ani nerede, Ani Kalesi ne zaman nasıl fethedildi?

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Alpaslan Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile yine nefes kesecek. Kılıcını kuşanan Alpaslan, Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için ilk yol olan Ani'yi almaya gidecek. Peki tarihte Ani Kalesi nasıl ne zaman fethedildi, Ani Kalesi nerede?

Ani şehri nerede sorusu sıkça araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Ani Şehri gündem oldu. İşte Ani Şehrine dair bilgiler...

Ani şehri nerede?

Ani, Kars şehrinin güneydoğusunda ve Arpaçay boyunda bulunan ören yeri. 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı'ndan Ermeni hükümdarlarının başkenti olmuştur.

Alparslan: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi İstanbul'da çeşitli stüdyolarda çekiliyor. TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan ve Sultan Alparslan'ın fetih serüveninin anlatılacağı dizide yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi'nin, Gazne Devleti'nin Büst şehrinin dekorları, dizi için gerçeğinin bire bir kopyası olarak hazırlandı.

Bu akşamki bölümde neler olacak?

Alparslan önce Kutalmış’ı savaş meydanında yenmiş, daha sonra da Rey’e yürüyerek tahtı almıştı. Alparslan’ın üzerine yürüdüğünü öğrenen Süleyman, Flora ile birlikte kaçarak canını kurtarmıştı. Alparslan, Amidülmülk’e de hak ettiği cezayı verip sultanlığını ilan etmişti. Alparslan’ın şimdiki hedefi Ani. Anadolu’nun kapılarını açmak için Ani eşiğini geçmek zorunda olan Alparslan bütün planlarını bu hedef üzerinde kuracak. Alparslan, Ani’nin fethi için neler yapacak? Hangi toprakları fethedecek, hangi tertipleri hazırlayacak? Süleyman döneminde bozulan toplumsal huzuru da sağlamak isteyen Alparslan; Seferiye ve Nizamülmülk eliyle hem eğitimde hem de diğer alanlarda yeni atılımlara girecek ve Selçuklu mülkünde düzeni sağlamaya çalışacak. Bu faaliyetlerde Seferiye ve Nizamülmülk’ün roller ne olacak? Alparslan’ın sultan olmasıyla beraber tek hedefinin Ani olduğunu bilen Leon, Alparslan’ı engellemeye çalışacak. Leon bu mücadelede neler yapacak? Konstantinopol’den yardım isteyecek mi, yoksa Alparslan’a karşı başka emelleri mi var?