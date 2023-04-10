Kayserispor kazanıp Avrupa yarışına dahil oldu

Spor Toto süper Lig'de Kayserispor, sahasında Ümraniyespor ile kozlarını paylaştı. İlk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlanan mücadele, ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 bitti. Ligde üst üste 3'üncü galibiyetini alan Kayserispor, Avrupa yarışına dahil oldu.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı.
Mücadelede Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Mame Thiam, 53. dakikada Bernard Mensah ve 90+10. dakikada Carlos Mane attı. Ümraniyespor'un tek golü 45+2. dakikada Umut Nayir'den geldi. Konuk ekip Ümraniyespor'da Isaac Sackey, 90+8'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Kayserispor, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste 3. kez kazandı. Çağdaş Atan'ın ekibi, ligden çekilen Hatayspor'u hükmen 3-0'lık skorla geçerken, geçtiğimiz hafta da Trabzonspor'u 4-3 mağlup etmişti.
Puan durumları
Bu sonucun ardından Kayserispor, ligde 44 puana yükseldi. Ümraniyespor, 23 puanda kaldı. Kayserispor, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Ümraniyespor, haftayı BAY geçecek.