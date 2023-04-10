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İsmail Saymaz Halk TV'den ayrıldı

İsmail Saymaz Halk TV'den ayrıldı

Gazeteci İsmail Saymaz, yorumcu olarak yayınlara çıktığı Halk TV'den ayrıldığını duyurdu.

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Muhalif medyaya Sözcü TV'nin yayına başlaması ve seçimin yaklaşması ile hareketlilik yaşanıyor.

Halk TV'de milletvekili adayı olan İrfan Değirmenci'den sonra bir ayrılık daha yaşandı. Yorumcu olarak yayınlara katılan gazeteci İsmail Saymaz kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Saymaz konuya ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

"Hakkınızı helal edin"

İzleyicilerinden helallik isteyen Saymaz, "Bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın hangi platformda görevine devam edeceği konusunda merak söz konusu.

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