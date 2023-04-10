ABD Başkanı Biden, 2024 seçimlerinde yeniden aday olacak

80 yaşındaki Biden, bir kez daha başkanlık koltuğu için yarışmaya hazırlanıyor. Biden, ilerleyen yaşıyla ilgili endişelerin gölgesinde yöneltilen soruyu yanıtladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını söyledi.

NBC'ye konuşan Biden'a, Beyaz Saray bahçesinde "Paskalya Yumurtası Yuvarlama" etkinliği öncesinde kritik bir soru yöneltildi.

Biden'a üstü kapalı soru

80 yaşındaki Başkan'ın, yeniden olası adaylığı ima edilerek gelecekte daha fazla etkinliğe ev sahipliği yapmayı planlayıp planlamadığı soruldu.

Biden, "En az üç veya dört tane daha planlıyorum. Belki beş. Belki altı. Bilmiyorum." dedi.

"Aday olmayı planlıyorum"

Biden, sunucunun "2024'te yapılacak seçimlere katılacağınızı mı söylüyorsunuz?" şeklindeki ısrarlı sorusunu yanıtladı:

Aday olmayı planlıyorum ama henüz duyurmaya hazır değiliz.

Resmi adaylık ilanı bekleniyor

Bu yanıt, Beyaz Saray'da ikinci dönem için aday olacağına dair Biden'dan gelen çok sayıda ipucunu izliyor.

ABD basınından The Hill, Biden'ın resmi adaylık ilanı için yaza kadar bekleyebileceğini yazdı.

İlerleyen yaşı endişelere neden oldu

Biden'ın etrafındaki isimler, bu konuda aceleleri olmadığını, geciktirilen adaylık ilanının ABD Başkanı'nın "işine odaklanmasını" sağlayacağını savunuyor.

Seçilmesi halinde ikinci döneminin başında 82 yaşında olacak Biden'ın ilerleyen yaşıyla ilgili endişeler öne çıkıyor.

Gafları ve hareketleriyle konuşuluyor

ABD Başkanı Biden, yaptığı gaflar ve ilginç hareketleriyle gündeme gelmişti.

Yardımcısı Kamala Harris'e defalarca "başkan" olarak seslenen Biden, boşlukla tokalaştığı görüntülerle soru işaretlerine yol açmıştı.

Uçağa binen Biden, merdivenleri çıkmakta güçlük çekmiş, defalarca yere düşmüştü.