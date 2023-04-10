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Muhalif medya, Türkiye'nin gururu TCG Anadolu Gemisi'ne sessiz kaldı

Muhalif medya, Türkiye'nin gururu TCG Anadolu Gemisi'ne sessiz kaldı

Savunma sanayiinin yeni gözdesi olan ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu, Yunan medyasında övgüyle bahsedilirken, muhalif medyada ise yer almadı.

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Türkiye, savunma sanayii alanındaki yeniliklerle bir kez daha göğüs kabartan bir günü yaşadı.

Dünyanın ilk SİHA’sı olma özelliği taşıyan ve 2015 yılından bu yana büyük bir merakla beklenen TCG Anadolu Gemisi için beklenen gün geldi.

Birçok ilki ve gururu yaşatan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, bugün yapılan törenle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi.

Son teknoloji radarlar ve sensörlerle donatılan gemi, çıkarma araçları ve botların yanı sıra araç güvertesinde, tankların ve zırhlı araçların bulunduğu 100'e yakın aracı taşıma imkanına sahip olma özelliği ile dünyanın dikkatini üzerini çekiyor.

Muhalif kanallar sessiz kaldı

Gurur dolu bir gün yaşanırken CHP'ye yakınlığı ile bilinen muhalif medya ise sessiz kalmayı tercih etti.

Televizyonda yayın yapan muhalif kanallar, TCG Anadolu Gemisi'nin Deniz Kuvvetlerine teslim törenine yer vermezken, yazılı basın da gündemine taşımadı.

Yunan medyasından övgü

Tüm bu özellikleriyle savunma sanayisinin yeni gözdesi olan TCG Anadolu, dünyada da büyük bir yankı uyandırdı.

Öyle ki, Yunan medyası dahi gündeminde Türkiye'nin yerli ve milli gemisine yer verdi.

Bugün yapılan tören, "Mavi Vatan'ı titreten büyük pazartesi" başlığıyla okurlara sunuldu.

Vatandaşların ziyaretine açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada bir müjdeyi daha duyurdu.

Erdoğan, TCG Anadolu'nun İstanbul Sirkeci'de vatandaşların ziyaretine açılacağını duyurarak "Gelin hep birlikte gururlanalım" ifadelerini kullandı.

TCG Anadolu'nun teknik özellikleri

Bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıyabilme yeteneğine sahip TCG Anadolu, havuzunda taşıyacağı araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilecek.

Öte yandan ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri ile yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasitesine sahip bir hastaneye sahip olacak.

Ayrıca insani yardım operasyonlarında da Hastane Gemisi olarak görev yapabilecek.

Uzunluk: 231 metre
Genişlik: 32 metre

Yükselik: 58 metre

Ağırlık: 27,4 bin ton

Azami Hız: 21 knot (tam yük ile)

Uçuş Güvertesi: 5 bin 440 metrekare (6 adet iniş noktası)

Toplam Hava Aracı Kapasitesi: 30

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