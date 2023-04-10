BIST 5.092
DOLAR 19,27
EURO 20,91
ALTIN 1.232,10
HABER /  POLİTİKA

Bakan Murat Kurum: İstanbul'dan aday olmak şereftir!

Bakan Murat Kurum: İstanbul'dan aday olmak şereftir!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul’dan aday olma şerefine eriştik. Bu bir şereftir, çünkü İstanbul’a hizmet etmek, medeniyetimize, tarihimize hizmettir; topyekûn insanlık âlemine hizmettir” dedi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1.Bölge 1.Sıra Milletvekili Adayı Murat Kurum, Beykoz Kavacık’ta yer alan 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı. Açılışta Bakan Kurum’un yanı sıra ilçe ve bölge SKM Başkanları, İstanbul ilçe belediye başkanları, milletvekili adayları ve çok sayıda parti temsilcisi de yer aldı.

''İstanbul’un her mahallesinde projemiz var” 

İstanbul’dan milletvekili adayı olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, konuyla ilgili şöyle konuştu: 

“Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile buradaki diğer kardeşlerimiz gibi, biz de İstanbul’dan aday olma şerefine eriştik. Bu bir şereftir, çünkü İstanbul’a hizmet etmek, medeniyetimize, tarihimize hizmettir; topyekûn insanlık âlemine hizmettir. Bu bakımdan; bizi İstanbul milletvekilliğine layık gören Cumhurbaşkanımıza ve teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Sevdalısı olduğumuz bu aziz şehirde yıllarca Emlak Konut ve TOKİ bünyesinde çalışmış bir kardeşinizim. O genç yaşlarımızdan bugüne, hamdolsun İstanbul’un birçok noktasındaki projelerde, yatırımlarda imzamız oldu. 5 yıllık bakanlık dönemimizde de İstanbul’umuz için gece gündüz demeden çalıştık. İstanbul’umuzun 39 ilçesinde olduk. 963 mahallesinde olduk. Esenler’den Ataşehir’e, Beykoz’dan Kâğıthane’ye, Üsküdar’dan Bağcılar’a kadar İstanbul’un her karışında muhakkak bir izimiz var. Her ilçesinde gayretimiz var; her mahallesinde projemiz var.”

ÖNCEKİ HABERLER
Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken SİHA sözleri!
Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken SİHA sözleri!
ABD Başkanı Biden, 2024 seçimlerinde yeniden aday olacak
ABD Başkanı Biden, 2024 seçimlerinde yeniden aday olacak
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Muhalif medya, Türkiye'nin gururu TCG Anadolu Gemisi'ne sessiz kaldı
Muhalif medya, Türkiye'nin gururu TCG Anadolu Gemisi'ne sessiz kaldı
Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması: Herhangi bir ön koşulla almamız mümkün değil
Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması: Herhangi bir ön koşulla almamız mümkün değil
Ani nerede, Ani Kalesi fethi ne zaman, tarihteki yeri ve önemi
Ani nerede, Ani Kalesi fethi ne zaman, tarihteki yeri ve önemi
Ali Koç: Şampiyon olmadan görevi bırakmaya niyetim yok
Ali Koç: Şampiyon olmadan görevi bırakmaya niyetim yok
Akdamar Adası'ndan muhteşem görüntüler. Badem ağaçları çiçek açtı
Akdamar Adası'ndan muhteşem görüntüler. Badem ağaçları çiçek açtı
Kavurd Bey tarihte kimdir, nasıl öldü? Alpaslan'ın gerçek abisi mi, kim oynuyor?
Kavurd Bey tarihte kimdir, nasıl öldü? Alpaslan'ın gerçek abisi mi, kim oynuyor?
İl ili CHP listesinde yer alan Saadet Partisi adayları
İl ili CHP listesinde yer alan Saadet Partisi adayları
Diyarbakır'da çadır kentte seçim sandığı kurulmayacak
Diyarbakır'da çadır kentte seçim sandığı kurulmayacak
Türkiye, Rusya, İran ve Rusya görüşecek! Bakan Çavuşoğlu tarihi açıkladı
Türkiye, Rusya, İran ve Rusya görüşecek! Bakan Çavuşoğlu tarihi açıkladı