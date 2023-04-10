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Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 FENERBAHÇE (CANLI SKOR)
İLK 11'LER:
FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Ozdoev, Ricci, Shukurov, Colley, Borini, Diagne.
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İsmail Yüksek, İrfan, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun.
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 20:30
YAYIN: beIN SPORTS 1