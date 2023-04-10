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MİT'in Türkiye'ye getirdiği PKK'lı terörist hakim karşısında

MİT'in Türkiye'ye getirdiği PKK'lı terörist hakim karşısında

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) 28 Şubat'ta Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen operasyona yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve 12 terör eylemine katıldığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Ramazan Güneş, hakim karşısına çıktı.

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Katıldığı terör saldırıları nedeniyle hakkında Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Güneş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı, avukatı salonda hazır bulundu.

Eli kanlı Pkk'lı terörist tahliyesini istedi

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Güneş, tahliyesini talep etti.

Avukatın beyanını dinleyen mahkeme heyeti, terörist Güneş'in "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

MİT'in yaklaşık 1 yıllık takibi sonucu 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda Irak'ın Süleymaniye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen Güneş'in, 2011-2017 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK tarafından Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 57 asker, 1 polis ve 2 güvenlik korucusunun şehit edildiği 12 terör saldırısında yer aldığı tespit edilmişti.

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