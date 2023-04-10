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Kemal Kılıçdaroğlu, ayetten örnek vererek İslam dünyası sorunlarına dikkat çekti

Kemal Kılıçdaroğlu, ayetten örnek vererek İslam dünyası sorunlarına dikkat çekti

İslam ülkelerinin büyükelçileriyle iftar programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüce Yaratan Kur’an-ı Kerim’de diyor ki ‘Aklınızı kullanmıyor musunuz?’ diyerek İslam aleminde bilime önem verilmesi gerektiğini söyledi.

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Siyasilerin iftar programlarına katılımı devam ediyor. Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kampanyasının başında seccadeye bastığı fotoğrafla aldığı yarayı telafi etme telaşında.

Kılıçdaroğlu bu kapsamda Saadet Partisi’nin İslam ülkelerinin büyükelçilerine verdiği iftar yemeğine katıldı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada İslam aleminin yaşadığı sorunlara dikkat çekerken Kur'an-ı Kerim'den alıntılar yaparak ayet örnekleri verdi.

İslam aleminin tarihte bilimde ve teknolojide önemli adımlar attığını hatılatan Kılıçdaroğlu "21’inci yüzyılda neden geride?" diye sordu.

"Yüce Yaratan Kur’an-ı Kerim’de diyor ki"

Herkesin kendine bu soruyu sorması gerektiğini söyleyen ve bir ayeti örnek veren Kılıçdaroğlu, "Kaldı ki Yüce Yaratan Kur’an-ı Kerim’de diyor ki ‘Aklınızı kullanmıyor musunuz?’. Aklı kullanmanın yolu, aslında Yüce Yaratan’ın mucizelerini keşfetmektir.

Bize sunduğu nimetleri keşfetmektir. Bilim ve teknolojide ilerleyen ülkeler, diğer ülkelere kendi teknolojilerini de götürebilmektedirler.

"Alimin ölümü alemin ölümü gibiyse..."

Biz, bilim ve teknolojiye, üniversitelere önem, ama gerçekten çok fazla önem vermek zorundayız.

Alimin ölümü alemin ölümü gibiyse, sevgili peygamberimiz bir alimin ölümünü bir kâinatın ölümüne bağlıyorsa bilime ne kadar İslam dünyasının önem verdiğini gösteriyor." dedi.

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