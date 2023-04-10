Ahmet Nur Çebi: TFF kulüplere baskı yaptı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "TFF Başkanı, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz." dedi.

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Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, iftar yemeğinde spor gazetecileri ile bir araya geldi. Çebi, iftar yemeğinde TFF'nin aldığı karar hakkında açıklama yaptı.

"TFF kulüplere baskı yaptı"

Çebi açıklamasında, "TFF Başkanı, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6'dan 11’e çıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz." dedi.

''TFF açıklamadan önce itiraz ettik''

Ahmet Nur Çebi, TFF'nin Gaziantep FK ve Hatayspor kararlarını açıklamadan önce itiraz ettiklerini söyledi. Çebi, ''Biz TFF kararını açıklamadan önce yazılı olarak itiraz ettik.'' dedi.

Tahkim Kurulunun çıkaracağı kararı bildiklerini ifade eden Çebi, ''Tahkim Kurulu'ndan çıkacak kararın ne olacağını biliyorum. Adaletli bir karar verme şansı yok. Ben bu mücadeledeyi kamuoyu önünde vereceğim.'' diye konuştu.

''TFF, Tahkim'e gitmemizi istiyor''

Karara itiraz edeceklerini açıkladıktan sonra TFF'nin Tahkime gitmelerini istemediklerini ifade eden Çebi, ''TFF, Tahkim'e gitmemizi istiyor. Böylece oradan gelecek ret cevabı ile konuyu kapatmak istiyor. Onlara bu fırsatı vermeyeceğim.'' dedi.

Çebi'den Ali Koç açıklaması

Gazetecilerle sohbet eden Çebi, Fenerbahçe hakkında da açıklama yaptı. Çebi, ''Hocası (Jorge Jesus) play-off istedi. Başkanı (Ali Koç) ağzını bile açmadı. Ali Bey'e, Kulüpler Birliği'nde sordum 'Yok öyle bir şey' dedi. Alınacak her türlü karar, şu anki karardan daha adil olur." dedi.

"Beşiktaş'a 'kabadayı' tarzı ile hitap edemez"

Ahmet Nur Çebi açıklamasında, "TFF ve TFF Başkanı 'kabadayı' tarzı ile Beşiktaş'a hitap edemez. Geldiği gün elini kürsüye vurmaya kalktı. Durması gereken yeri bilecek. Burası Beşiktaş." sözlerini sarf etti.

"Valerien Ismael'e görev verdiğim için pişman değilim"

Valerien Ismael için konuşan Çebi, “Puan ortalamasına baktığınızda Şenol Güneş başarılı, Valerien Ismael başarısız. Fakat ben Valerien Ismael’e görev verdiğim için pişman değilim. Kimse bana ‘sezona Valerien Ismael ile başladığım için pişmanım’ dedirtemez.” açıklamasında bulundu.

Redmond sözleri

Beşiktaş Başkanı İngiliz oyuncu için “Redmond bizimle devam etmek istiyor. İstek varsa yola çıkacağız. Kendisi devam etmek istediğini söyledi. Biz de kendisi ile anlaşmaya çalışacağız.” dedi.

Dele Alli ve Sponspor açıklaması

Dele Alli ve Stadyum sponsorluğu hakkında konuşun Çebi, ''Dele Alli sıfır bonservis ile oynamak istiyorsa şansımızı bir sene daha değerlendirmek istiyorum. Rus şirketi Gazprom dışında Güney Kore, Kazakistan ve İngiltere’den 3 farklı şirket ile stat isim sponsorluğu için görüşme halindeyiz. Henüz konu netleşmedi.'' dedi.