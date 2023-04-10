Bakan Kurum ilk konutların teslim tarihini açıkladı! İBB için aday olacak mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutları için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "İlk konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;

14 Mayıs seçimleri ülkemiz ve milletimiz için kritik öneme sahip seçim. 14 seçimdir kazanan AK Partimiz, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeni bir yüzyıla başlangıcını yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri, milletimizin desteğiyle İstanbul'dan aday olduk. İstanbul 1. Bölge, 1. sıra İstanbul'dan daha önce sayın Cumhurbaşkanımızın aday olduğu yerdir. Bizim için çok şerefli yerdir. Gerçi Türkiye'nin her tarafı şereflidir. İstanbul'un geleceği, çocukları adına yapacağımız çalışmaları milletvekili olarak üzerimize düşen her türlü vazifeyi yerine getireceğiz. Hem milletimize hem sayın Cumhurbaşkanımıza bu güne kadar bugüne kadar ortaya koyduğumuz anlayışı İstanbul'da da ortaya koymaya gayret göstereceğiz. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakımızı ve Cumhurbaşkanımızı rekor oyla seçerek yeni yüzyılın başlangıcını hep birlikte yapacağız.

"İlk konutlar bayramda teslim edilecek"

"Gönlümüz, kulağımız, kalbimiz deprem bölgesinde" diyen Bakan Kurum, bölgedeki çalışmaları aktardı. Kurum, "Bayramda sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla ilk başlattığımız konutlarımız teslim edilecek. Köylerde konutlarımızı bitireceğiz. Bunlar tek katlı konutlar. Bir köyün tamamı bitecek, bayrama yetişecek" ifadelerini kullandı.

Şu anda en önemli gündemimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımız. Bu iki öncelik dışına orada deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bir an önce konutlarını yapmak ikinci önceliğimiz olacak. Biz hiçbir zaman emin olun ne bakanlık, ne genel müdürlük sürecinde hiçbir zaman görev beklemedim. Hep verilen görevi en iyi yapmak için gayret gösterdim. İstanbulumuzun dönüşümü bu noktada hakikaten kritik öneme sahiptir.

İstanbul büyükşehir belediyesi için aday olacak mı?

Bunları bugün konuşmak, gerçekten hem milletimiz adına hem deprem bölgesindeki vatandaşlarımız adına çok gereksiz. Hiçbir zaman görev beklemedim. Verilen görevi yerine getirmeye çalıştım. Ne belediye ne de başka bir görev için şu an beklentimiz yok. Bunları konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum.

'Harıl harıl ihalelerimizi yapıyoruz'

İzmir'de Bayraklı'da deprem oldu. Hani 'bedava konut dağıtacağız' diyor ya Kılıçdaroğlu. 5 bin 61 konutu, 7 ayrı proje alanında, o zaman pandemi süreci vardı, tedarik zinciri bozuktu, ama biz gittik vatandaşımıza söz verdik, ilk konutlarımızı 6 ay sonra bitirdik. Sözlerimizi Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu'da yetiştirdik. Bunu yapabilen irade deprem konutlarını da yapacak. Bütünlük içerisinde konutları yapacağız. İlk gün depremden sonraki süreçte Gaziantep'te üs kurduk. Türkiye'deki tüm inşaat malzeme üreticilerini bir araya getirdik. Bize bu kadar demir, çimento, kalıp malzemesi lazım dedik. Hepsi kapasitelerinin yetebileceğini ifade ettiler; hatta zam yapmayacaklarını söylediler. Seçime 34 gün var, harıl harıl ihalelerimizi yapıyoruz. 1 milyon 200 bin konutu nasıl yaptıysak o anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ticaret Bakanımız da sağ olsun bire bir süreci takip ediyor. Kalıp, işçi, malzemede problem yaşar mıyız diye bakıyor ve ona göre tedbirimizi alıyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde bedava konut vaadi

Boş vaat vermek çok kolay, hele hele seçim sürecinde. Nasılsa sırtınızda küfe yok, yapamayacağınız, gerçekleştiremeyeceğiniz bütün hayalleri vatandaşınıza söyleyebilirsiniz. Ama biz hiçbir zaman böyle bir siyaset yapmadık. Biz hep yapacaklarımızın üzerinden bir siyaset yaptık. Eğer 14 seçimdir AK Parti kazanıyorsa yapmış olduğu işlerdendir. Biz de burada hiçbir zaman popülist yaklaşmadık. Oradaki kardeşlerimizi üzecek hiçbir vaatte bulunmadık. Gerçekleştiremeyeceğimiz vaadi vermedik. İzmir'de deprem oldu. Neden orada bedava konut yapmadılar? İBB kendisinde değil mi? 100 bin konut gerçekleştireceğiz dediler. Niye yapmadılar? Ankara'daki sosyal konut, deprem dönüşüm işi ne olacak? Bunu kendi belediye başkanına sor. Sen bana doğru bir örnek vereceksin ki ben sana oy vereyim.

'Devletimiz tüm mücadelesini verdi'

11 ilde de istisnasız tüm vatandaşlarımız en az bizim kadar mücadele ettiler, bizim kadar üzüldüler. Buna rağmen ben bir tek kötü söz duymadım. 'Devletimiz var olsun' dediler, 'Allah devletimize zeval vermesin' dediler. Vatandaşımız şunu net bir biçimde gördü, devletimiz tüm mücadelesini verdi. Tüm Türkiye oraya aktı. Gördüler. Biz hamdolsun 85 milyon tek yürek olduk. Orada hepimiz enkazın bir tarafından tuttuk. Bir taraftan çadır kurduk. Vatandaşımız şuna bakıyor, 'bu devlet benim için uğraş gösteriyor mu göstermiyor mu?' Vatandaşımız bize doğrudan diyor ki, 'önümüzdeki seçimi almanız lazım, bu altılı masa gelirse bizim konutlarımızı yapmaz.' Niye? 21 yıldır sayın cumhurbaşkanımız ne söz vermişse tutmuş.

'İstanbul tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor'

AK Parti iktidara geldiğinde yapı denetim düzenlemesini hayata geçirdik. Binaların daha güçlü yapılabilmesi için deprem yönetmeliklerini değiştirdik. İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü yaptık. 1.5 milyon acil dönüştürülmesi gereken konut var. İstanbul sadece kendini ilgilendiren bir il değil. Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Ülkemizin milli güvenlik meselesi. Bu kadar hassas bir konu. Milli gelirimizin yüzde 50'sini, dış ticaretimizin yüzde 50'sini İstanbul'dan alıyoruz. İstanbul'a daha fazla yük getirmemeliyiz. Kısmi sanayi de olacak ama bacalı sanayi değil.

'İstanbul'un kentsel dönüşümündeki ilk projenin temelini 22 Nisan'da atacağız'

Biz 1.5 milyon riskli konutumuzun 500 binini olduğu yerde yapacağız. Kalan 500 bin konutumuzu da 500 bini Avrupa yakasında, 500 bini de Anadolu yakasında olmak üzere uydu kentler kuracağız. Bunun da ilk temellerini inşallah 10 bin konutun temelini ayın 22'sinde sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile atacağız. Anadolu ve Avrupa yakasında planlıyoruz. Avrupa yakasında, Esenler'in kuzeyinde Başakşehir sınırları içinde, Sultangazi ile Başakşehir arasında askeri alan var. Aldık orayı. Milli Savunma Bakanlığı ile protokol yaptık. Bu alanı rezerv alan olarak kullanacağız. O alanda rezerv konutlarımızın temelini atacağız. Anadolu yakasında Tuzla, Pendik, Maltepe'de alanlarımız var. Hepsi askeri alanlar değil. O alanlarda projelerimizi yapıp, rezerv konutları inşa ettikten sonra vatandaşlarımızı etap etap taşıyacağız. Rızaya dayalı yapacağız.