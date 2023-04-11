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Jorge Jesus: Taraftarlarımız bizim kadar şampiyonluğa inanmıyor

Jorge Jesus: Taraftarlarımız bizim kadar şampiyonluğa inanmıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük maçından sonra taraftarın takım kadar şampiyonluğa inanmadığını söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı-Lacivertliler, geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı. Beraberlik golünü Zajc, galibiyet golünü Szalai kaydetti.

Jorge Jesus karşılaşmanın ardından şampiyonluk yarışıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın puan kaybedeceğini söyleyen Jesus, "Hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz ve şansımız olduğuna inanıyoruz. Galatasaray da puan kaybedecek. Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz. Kupada yarı finaldeyiz ve ligde ezeli rakibimizin 6 puan gerisindeyiz. Biz hala savaşmaya devam ediyoruz" dedi. Portekizli hoca, taraftarların da takım kadar şampiyonluğa inanmadığını ifade etti.

İşte Jesus'un yaptığı açıklamalar:

"Hakem yönetimi, bizim işimizi karmaşıklaştırdı. Arao'nun golünün verilmemesini ve Valencia'nın penaltı pozisyonunun neden verilmediğini anlamadım."

Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur kararını veririz demiştim. Şubat ayında kendisiyle bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Şu anda ligin bitmesine iki ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum.

"Arao'nun golünün neden iptal edildiğini anlayamadım. Buna faul çalındıysa, ceza sahası içindeki her pozisyona faul verilmeli. Bunu kazanmış olmamıza rağmen söylüyorum. Hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Umarım hakemler hakkında bu sezon bir daha konuşmak…

Hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz ve şansımız olduğuna inanıyoruz. Galatasaray da puan kaybedecek. Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz. Kupada yarı finaldeyiz ve ligde ezeli rakibimizin 6 puan gerisindeyiz. Biz hala savaşmaya devam ediyoruz.

"TARAFTARIMIZ İNANMIYOR"

Ancak taraftarlarımızın bizim kadar şampiyonluğa inanmadığını düşünmüyorum."

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