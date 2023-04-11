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ABD'de bankaya silahlı saldırı: 5 kişi öldü

ABD'de bankaya silahlı saldırı: 5 kişi öldü

ABD'nin Kentucky eyaletinin en büyük şehri Louisville'de bir bankaya düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

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ABD'de yaşanılan silahlı saldırı olayında kan aktı..

Kentucky eyalatinin Louisville şehir merkezinde, Slugger Field yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

FBI ajanları olay yerine geldi

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan emniyetten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Doğu Main'in 300. bloğunda aktif bir saldırganın raporlarını doğruluyoruz. Lütfen bölgeden uzak durun. FBI, ajanları olay yerine gitti.

Polis vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı 625 bin kişinin yaşadığı şehir merkezindeki bir bankanın yakınında polisin, insanları uzaklaştırdığı görüldü.

Kentucky Valisi Andy Beshear, saldırının hemen ardından bölgeye gittiğini duyurdu.

Saldırgan banka görevlisi çıktı

Saldırı hakkında polis yeni bilgiler paylaştı. Louisville Metro Polis Departmanı, saldırganın banka çalışanı 23 yaşındaki Connor Sturgeon olduğunu ifade ederek, saldırıyı sosyal medyadan canlı olarak yayınladığını açıkladı.

Çatışmada öldürüldü

Saldırganın polisle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğünü aktaran polis, saldırıda saldırgan dahil 5 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılar arasında başından vurulan ve sağlık durumu kritik olan 1 polis memurunun da olduğu ifade edildi.

ABD basınında kolluk kuvvetlerine dayandırılan haberlerde, saldırganın saldırı öncesi işten çıkartılacağı konusunda bilgilendirildiği aktarıldı.

Kentucky Valisi Andy Beshear ise, gözyaşları içinde hayatını kaybedenler ve yaralılar arasında arkadaşlarının bulunduğu açıkladı.

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