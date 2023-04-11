Malatya'da depremlerde ağır hasar gören bina gece yarısı çöktü

MALATYA'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina, gece yarısı kendiliğinden yıkıldı.

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Malatya'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Şehit Selahattin Şener Sokak'taki 5 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ekipler, binanın enkazında kimsenin olmadığını tespit etti. Enkaz bölgesinde güvenlik önlemi alındı.