BTP lideri Hüseyin Baş açıkladı! Seçimlerden çekiliyoruz, AK Parti kazanamasın diye...

MİLLET İttifakına kabul edilmeyen BTP, son ana kadar İYİ Parti listelerinden seçime girmeyi beklemiş ancak istediğini alamayınca da kendi listeleriyle seçime katılma kararı alıp YSK'ya milletvekili listelerini teslim etmişti. BTP kararını değiştirdi ve seçimlere katılmama kararı aldı.

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı canlı yayında Yüksek Seçim Kurulu'na verilen aday listesini geri çektiklerini söyleyerek, seçime katılmama kararı aldıklarını duyurdu. Baş, "Barajı geçemiyorsak, iktidarın Meclis aritmetiğinde üstün hale gelmesinin sorumluluğunu almak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

BTP, 14 Mayıs seçimlerinden çekildiğini açıkladı. TV100'de Ece Üner'in konuğu olan Hüseyin Baş, burada yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

Muhalefetin lehine...

"Bu seçime katılmayıp, muhalefet bloğuna Meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalama şansı biz de bırakmak istiyoruz." diyen Baş, şunları söyledi:

"Bağımsız Türkiye Partisi, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecektir. Girdiğim seçimde, belli bir oy alacağım; aldığım her bir oy Türkiye'nin parlamenter sisteme dönüşünün önündeki bir engel olarak benim karşıma çıkabilir. Ve bu bir vebal olarak benim önümdeki 10 yılda siyaset yaptığım süreç boyunca canımı sıkan bir unsur olarak ajandamda yazabilir. Dolayısıyla biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz bu seçime katılmama kararı aldık. Listelerimizi verdik, geri çekeceğiz. Bu seçime katılmayıp, muhalefet bloğuna Meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalama şansı biz de bırakmak istiyoruz. Bunu biz sorumluluk olarak görüyoruz."