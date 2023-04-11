AK Parti İl Başkanı Twitter'dan isyan etti! Sayın cumhurbaşkanım istifanın eşiğindeyiz...

14 Mayıs seçimlerine günler kala milletvekili listeleri her partide rahatsızlıklara neden oldu. AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, sosyal medya üzerinden illerindeki milletvekili aday listesine itiraz etti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de 1. sıradan aday gösterildiği listeyi eleştiren Tomakin, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, istifanın eşiğinde olduklarını duyurdu.

Abone ol

Partiler, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için milletvekili aday listelerini açıkladılar. Ordu’da toplam 6 milletvekili seçilecek ve AK Parti, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i 1. sıradan aday gösterdi. Diğer adaylar ise İbrahi̇m Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, İsa Yüksel, İsa Gül ve Samet Özdemir olarak sıralandı. AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, milletvekili aday listesini eleştiren bir paylaşım yaparak sosyal medyadan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Halit Tomakin şunları yazdı:

Sesimiz Cumhurbaşkanımıza ulaştırılmıyor

- Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

Seçim akşam yaşayacağımız riskleri...

- Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor. Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum.

İstifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor...

- Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz. Saygılarımla…”