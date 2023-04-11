Ah Belinda konusu 2023 nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix'in yeni filmi Ah Belinda daha ilk günden büyük beğeni topladı. 1986 yılında Müjde Ar'ın başrolünde olduğu Ah Belinda 2023 versiyonu da seyirciden tam not aldı. Bir şampuan reklamı ile hayatı değişen Dilara'nın kendini Bankacı Handan olarak bulmasını konu eden Ah Belinda oyuncuları kim, sıralı isim listesi. Ah Belinda 2023 konusu ne?

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Netflix'in yeni Türk yapımı filmi Ah Belinda TOP 10 listesine girdi. Netflix'te daha ilk günden büyük ses getiren Türk yapımı sinema filmi Ah Belinda hakkında araştırmalar başladı.

Müjde Ar'ın 1986 yılında çektiği Ah Belinda günümüze uyarlandı. Peki Ah Belinda konusu nedir, oyuncu kadrosu. Filmin orjinali 1986 yılında Müjde Ar tarafından yine aynı isimler çekilmişti. Şimdi ki Ah Belinda ise gümüze uyarlandı, senaryonun bazı kısımları revize edildi ve karakterlerin ismi değişti. Netflix'te ilk günden TOP 10 listesine giren Ah Belinda filminin konusu ise çok ilginç. Sinema yıldızı, oyuncu Dilara'nın bir şampuan reklamı teklifini kabul etmesi ve sonrasında yaşananları konu alıyor. Reklam gereği bankacı olan Handan'ı oynaması gerekn Dilara'nın bir anda kendini Handan'ın hayatının tam ortasında bulmasını anlatıyor. Bir anda evli ve 2 çocuk annesi bankacı Handan olan Dilara'nın kendini herkese ispat etmeye çalışması ve eski hayatına dönme çabası ise filmin eğlenceli sahnelerinden.

Oyuncu kadrosunda kimler var?

Dilara'nın büyük aşkı rolüne yakışıklı oyuncu Serkan Çayoglu hayat veriyor. Bankacı Handan'ın eşine de yine başarılı isim Necip Memilli hayat veriyor. Meral Çetinkaya, Beril Pozam, Efe Tuncer, Gamze Karaduman, Sacide Tasaner, Kamil Güler ve Anil Çelik ise kadroda yer alan diğer oyunculardan.

Ah Belinda filmi çekimleri de merak edilenler arasında. Ah Belinda'nın çekimleri İstanbul'da gerçekleşti. İki farklı karakterin farklı yaşam tarzlarının anlatıldığı filmde zaman zaman stüdyo kullanıldı.

Ah Belinda konusu nedir?

1986 yapımı ödüllü filmininin uyarlaması Ah Belinda'nın yeni versiyonu bugün yayın hayatına başladı. Netflix üzerinden yayınlanacak film, bir şampuan reklamı çekiminde kendini gizemli bir şekilde bambaşka bir hayatın içinde bulan ünlü oyuncu Dilara, biranda kendini bambaşka bir hayatın içinde bulur. kendi kimliğini bulmaya çalışan Dilara çıkış yolu aramaktadır.

Yatak sahnesi olay oldu

Ayrıca dizinin bazı erotik sahneleri de daha ilk gnünden sosyal medyanın diline düştü. Neslihan Atagül ve Sekan Çayoğlu'nun cesur yatak sahnesi bazı seyircilerin tepkisine neden oldu ve orjinal senaryoda olmadığı için gereksiz görüldü.