Akaryakıta zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları 11 Nisan 2023 benzin, motorin ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta LPG'ye gelen 2 lira 12 kuruş indirim, benzine ise 1 lira 12 kuruş zam yapılmıştı. Yeni haftanın ilk gününde motorin fiyatları da zamlardan nasibini aldı. Gece yarasından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 67 kuruş zam geldi. Pompaya yansıyan zam sonrası milyonlarca araç sahibi güncel akaryakıt fiyatlarını internette araştırmaya başladı. Peki 11 Nisan 2023 benzin, motorin ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

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Güncel akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korurken geçtiğimiz hafta LPG'ye gelen indirim, Benzine yapılan zamdan sonra motorine de 67 kuruşluk bir zam yapıldı. Yeni haftaya zamla uyanan vatandaşlar 11 Nisan 2023 benzin, motorin ne kadar oldu? sorusunun cevabını internette araştırıyor. İşte Güncel İstanbul, Ankara, İzmir benzin,motorin ve LPG litre fiyatları haberimizde...

İstanbul benzin, motorin ve LPG akaryakıt fiyatları



İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,01 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,35 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9.98 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,46 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.07 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.30 TL

Ankara benzin, motorin ve LPG akaryakıt fiyatları

Ankara benzin litre fiyatı: 22,80 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 21,43 TL

Ankara LPG litre fiyatı: 9.91 TL

İzmir benzin, motorin ve LPG akaryakıt fiyatları

İzmir benzin litre fiyatı: 22,79 TL

İzmir motorin litre fiyatı: 21.56 TL

İzmir LPG litre fiyatı: 9.97 TL