Altın rekor kıracak yeni rakamı duyan oh çekti! 11 Nisan gram altın çeyrek altın yükseliyor!

Altın yükseliyor yükselmeye de devam edecek. Yatırımcı 11 Nisan 2023 altın fiyatları ne kadar oldu, gram altın kaç TL araştırıyor. Altın borcu olan, yatırım yapmak isteyen elini çabuk tutsun. Bu rakamlar bir daha görülmeyecek. İşte altında son durum...

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11 Nisan 2023 altında altın yükselişe geçti. Yatırımcı bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırıyor. Gram altın 1.237 liradan satılıyor. Uzmanlara göre altın fiyatlarında yeni rekorlar yolda...Fiyat düştüğü an hemen alın son fırsat

11 Nisan 2023 altın fiyatları! Gram altın kaç lira oldu?

Gram altın alış 1.237,22 satış 1.237,39

Çeyrek altın alış 2.081,00 satış 2.105,00

Yarım altın alış 4.163,00 satış 4.211,00

Cumhuriyet altını alış 8.301,00 satış 8.391,00

Altın yatırımcısını sevindirecek

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizi ileriki tarihlerde yükseltmesi durumunda altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi bekleniyor.

Kuyumcu İlhan Ünder, "Altın fiyatı geride kalmıştır. İleriki dönemlerde altının fiyatını iki katı, yani yüzde 50 kadar öngörüm olmasıdır. Yaklaşık olaraktan ilk etapta 1.750, sonrasında 2.250 bandına oturacağını öngörmekteyim" diye konuştu.

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, yatırım yönünde altının en güvenli liman olduğunu belirterek, "Altın fiyatları daha da yükselecek, bu yükselişin sebeplerden birisi Amerika’daki bankaların sıkıntıya girmesi” dedi.