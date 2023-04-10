İstanbulluyu korku sardı! Fay hattına yakın dairelere bakan yok fiyat düştü ilanlar arttı

Fay hattına yakın bölgeler daha riskli

Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri uzmanlara göre fay hattına yakın olması dolayısıyla daha riskli görülüyor.