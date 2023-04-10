İstanbulluyu korku sardı! Fay hattına yakın dairelere bakan yok fiyat düştü ilanlar arttı
İstanbul’da fay hattına yakın olan ilçelerdeki eski binalardan kaçış başladı. Deprem endişesiyle hem kiralık hem de satılık eski evler 2 aydır boşta bekliyor. Buralarda fiyatları düşürmek de çare olmadı....
İstanbul’da fay hattına yakınlığıyla bilinen sahil şeridindeki ilçelerde eski binalar boş kaldı. Özellikle Bakırköy, Zeytinburnu gibi ilçelerde ev sahipleri dertli...
Ortalama 30-40 senelik dairelerini kiraya vermekte zorlanan ev sahiplerinin fiyatları geriye çekmesi de buna çare olmadı. Eski binalara asılan kiralık ve satılık ilanlarında da artış görüldü.
Fay hattına yakın bölgeler daha riskli
Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri uzmanlara göre fay hattına yakın olması dolayısıyla daha riskli görülüyor.