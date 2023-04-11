Bayram ikramiyesi ödemesi Bağkur'lular ne zaman alacaklar? 2023 ödeme tablosu

Emekliye ödenen bayram ikramiyesi 2023 yılında yüzde 85 artışla 2 bin lira oldu. EYT'liler de dahil olmak üzere milyonlarca emekli bayram ikramiyesini alacak. Peki Bağkur'dan emekli olanlar bayram ikramiyesini ne zaman, nisan ayının kaçında alacaklar? İşte Bağkur bayram ikramiyesi ödeme günleri nisan 2023 tablosu

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Bayrama artık sayılı günler kala milyonlarca emekli 2 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Emekliler bayram ikramiyelerini farklı günlerde, TC numarasının son 4 hanesine göre alacak.

14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala hükümet müjdeleri peş peşe sıralamış 1.100 lira olan bayram ikramiyesini 2 bin lira yapmıştı. Ayrıca bu yıl bayram ikramiyesi alacak olan vatandaşların kapsamı da genişledi. EYT ile emekli olanlar da nisan ayında, bayram öncesi ödenecek olan bayram ikramiyesinden yararlanacak. Peki Bağkur emeklisi bayram ikramiyesini ne zaman, hangi gün alacak?

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

Bağkur borçları yapılandırılacak mı?

BAĞ-KUR’luların prim borçları 2008, 2015, 2018, 2020 ve 2021 yıllarında çıkartılan kanunlar ile silindi. Silinen primlerin ait olduğu sigortalılık süreleri durduruldu. Kanuna göre, bu şekilde durdurulan sigortalılık süreleri, BAĞ-KUR’lunun ekonomik durumunun elverişli olduğu herhangi bir tarihte cari asgari ücret üzerinden prim ödeyerek ihya edilebiliyor. Böylece durdurulan sigortalılık süreleri emekliliğe sayılıyor.

Prim günleri silinen ve borçlarını ödeyerek silinen prim günlerini geri getirmek yani ihya yapmak isteyen BAĞ-KUR 'luların gözü ise geçtiğimiz günlerde TBMM kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayınlanan vergi affı paketine çevrildi.

Vergi affı paketinde BAĞ-KUR'luların silinen borçlaranın yapılandırılmasıyla ilgili bir hüküm yer almıyor. Dolayısıyla borcunu ödeyip prim günlerini ihya etmek isteyen BAĞ-KUR'lular borç yapılandırmadan yararlanamayacaklar.