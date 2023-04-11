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Alman gazeteci Raphael Geiger: Erdoğan haklı, Batı dünyası samimi değil

Alman gazeteci Raphael Geiger: Erdoğan haklı, Batı dünyası samimi değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'nın PKK'yla mücadelede samimi olmadığına dair sözleri, bir Alman gazeteci tarafından ele alındı. Alman gazeteci, Erdoğan'a katılarak Batılı ülkelerin konu PKK'ya gelince samimi davranmadığını söyledi.

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Bir dönem İstanbul'da da görev yapmış Alman gazeteci Raphael Geiger, Alman basınına konuştu.

Geiger, PKK'nın Avrupa'daki pek çok kişi tarafından romantikleştirildiğini ifade etti. "PKK, reşit olmayan çocukları Türk ordusuna karşı kullanmayı sorun olarak görmüyor." dedi.

PKK’nın Avrupa’da da terör örgütü sayıldığını hatırlatan Alman gazeteci, "Buna rağmen, terör örgütü üyeleri İsveç'te istedikleri gibi gezebiliyorlar. Türkler için bu anlaşılmaz bir şey." dedi.

Alman gazeteci Geiger, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine henüz onay vermemesinin nedenlerini sıraladı. İsveç'in PKK'yla mücadele çok gevşek olduğu ifade edildi. Alman gazeteci ayrıca PKK'nın geçmişte yaptığı saldırıları hatırlattı. Bunları görenlerin PKK'ya sempati besleyemeyeceğini söyledi.

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