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Barcelona puan farkını daha fazla açma fırsatını tepti

Barcelona puan farkını daha fazla açma fırsatını tepti

İspanya La Liga'nın 28. haftasında lider Barcelona, takipçisi Real Madrid'in yenildiği haftada Girona ile 0-0 berabere kaldı.

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Ligde 28. haftanın kapanış maçında, şampiyonluğun en önemli favorisi FC Barcelona, orta sıralarda yer alan Girona'yı Camp Nou Stadı'nda konuk etti.

Maç boyunca baskılı oynamasına rağmen girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Katalan temsilcisi, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Barcelona, haftayı mağlubiyetle tamamlayan şampiyonluk yolundaki rakibi ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardı. 35 puanlı Girona ise 11. sırada yer aldı.

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