Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödemesi tarihi 2023 ne zaman yatacak?

Dini bayramlar öncesinde ödenen bayram ikramiyesinden bu sene 15,6 milyon emeki faydalanacak. 1.100 liradan 2 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesi farklı tarihlerde ödenecek. Peki Emekli Sandığı emeklileri bayram ikramiyesini ne zaman alacaklar? İşte 2023 Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödeme tarihi.

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14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala hükümet müjdeleri peş peşe sıralamış, milyonlarca emekliye dini bayramlar öncesinde ödenen bayram ikramiyesi bu sene yüzde 85 artışla 2 bin lira yapmıştı. Emekliler bayram ikramiyelerini farklı günlerde, TC numarasının son 4 hanesine göre alacak Peki bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı emeklileri TC numaralarının son hanesine göre farklı günlerde bayram ikramiyesi ödemesi alacak.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.

15,6 milyon emekli faydalanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında.

Emekli Sandığı nedir?

Memur ya da hizmetli statüsünde çalışan devlet personelinin, ihtiyarlık ve ölüm gibi her türlü sigortalarını karşılayan ve bu durumlar ile ilgili işlemleri yapan, tüzel kişiliğe sahip olan Emekli Sandığı özel bir Sosyal Güvenlik Kurumu olarak çalışır ve SGK kapsamındadır. Bu kurum sayesinde kamuda görev yapan tüm çalışanlar emekli oldukları zaman emekli maaşları ödenir. Emekli sandığı avantajları ve emekli sandığı sosyal güvenceleri şu şekildedir:

Emekli sandığı sayesinde devlet çalışanları devlet hastanelerinde işlemlerini ücretsiz bir şekilde yapabilir ve ilaç alımını düşük bir ücret karşılığında gerçekleştirebilir.

Bu tür hizmetler devlet bünyesinde çalışma esnasında ve emekli olduktan sonraki dönemlerde de geçerli olur.

Memurluktan istifa eden bir memur emekli sandığı sayesinde ileriki dönemlerde emekli olabilmesi için SSK’ye ödeme yapmaya devam edebilir.

Ayrıca emekli sandığı avantajları arasında emekli sandığına bağlı memurlar emekli olduğunda eş ve 18 yaşından küçük çocukları sağlık hizmetlerinden faydalanabilme imkanı da yer alır.

Emekli Sandığı kimleri kapsıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan Emekli Sandığı, devlet personellerinin sosyal güvence altına alınarak çalışmasını sağlarken aynı zamanda gerekli şartlar yerine getirildiğinde emeklilik hakkı kazanmalarını sağlar. Bu sistem sayesinde kamu personelleri hem aktif olarak çalıştıkları dönemlerde hem de emekli olduktan sonraki dönemlerde sosyal sigortaların kapsadığı tüm güvencelerden faydalanabilir.

SGK bünyesine girdikten sonra Emekli Sandığı "4C" olarak adlandırılmıştır. 4C ya da Emekli Sandığı kapsamında olan kişiler 5510 sayılı kanuna göre çalışan kişileri kapsar. Emekli Sandığı kapsamındaki kişiler:

Komandit şirket ortakları

Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve sanatkârlar

5510 sayılı kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar

Devlet memuru olarak çalışan kadrolu çalışanlar

Serbest meslek mensupları

1 yıldan az süreli olan ya da mevsimlik sözleşmeli çalışanlar

Tarım çalışanları

Anonim şirket ortakları

Köy ve mahalle muhtarları