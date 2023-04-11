Gönenç Gürkaynak babası ve abisi kimdir? Gönenç Gürkaynak eşi ve ailesi

Türkiye'nin en çok vergi ödeyen 10 iş insanından biri olan Gönenç Gürkaynak merak konusu oldu. Asıl mesleği avukatlık olan, 47 yaşında olan Gönenç Gürkaynak'ın babası, abisi ve eşi de en çok merak edilenlerden. Aynı zamanda iş adamı ve sanayici olan Gönenç Gürkaynak, İstanbul ve New York barolarına kayıtlı avukatlık yapan Serra Gürkaynak ile evli.

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Türkiye'nin en çok vergi ödeyen iş insanlarından biri olan Gönenç Gürkaynak yine hayatı ile merak konusu oldu. Arama motorlarında bugün en çok aranan isim olan Gönenç Gürkaynak'ın ailesi de en çok merak konulardan biri. 47 yaşında olan ve aslen Ankaralı olan Gönenç Gürkaynak'ın asıl mesleği avukatlık. Fakat aynı zamanda hem iş adamı hem de ileri gelen sanayicilerden. Eşi Serra Gürkaynak ise eşiyle aynı mesleği yapıyor o da avukat. Serra Gürkaynak İstanbul ve New York barolarına kayıtlı avukatlık yapıyor. Peki. Turkish Competition Law adlı kitabı da yazan Gönenç Gürkaynak'ın babası kim, ne iş yapıyor?

Gönenç Gürkaynak hakkında internette araştırma yapanlar bu sorusunun cevabını bulamıyor. Varlıklı bir aileden geldiği bilinen Gönenç Gürkaynak'ın babası ya da abisi hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Peki vergi rekortmeni listesi giren Gönenç Gürkaynak kimdir, ne iş yapar birlikte bakalım...

Gönenç Gürkaynak, 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans derecesini aldıktan sonra 1998'de avukatlığa başladı ve Harvard Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı, araştırma görevlisi olarak çalışmalar yaptı. 2004'te Galler ve New York Barosu'na kabul edildi, çeşitli üniversitelerde dersler verdi.

Habertürk TV sitesi tarafından Twitter'ın Türkiye'ye temsilci ataması konusunda Twitter'ın Türkiye'deki avukatı olarak gösterildi. Rekabet Kurumu tarafından Google'ın arama pazarındaki hâkimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında Google'ın temsilcilerinden biriydi.

Gönenç Gürkaynak, Wikimedia Vakfı’nın avukatlığını yaptı. Tuluhan Tekelioğlu'nun sunduğu Hayatın Rengi programına katıldı. Sosyal medyada başlayan ve kullanıcılar tarafından gençlik yıllarının paylaşıldığı bir akıma dâhil oldu. 2015 yılında yapılan Bilderberg Toplantıları'na katılan kişiler arasındaydı.

Hukuk fakültesinde öğrenim gören öğrencilere tavsiyeler verdi. Sabah Gazetesi'nin bir yazarı olan Dilek Güngör, hem Gürkaynak'ın hem de eşinin "Yatırım ve Vatandaşlık" programıyla farklı bir vatandaşlığa geçtiğini dile getirdi. Gürkaynak ise hâlihazırda 1.5 yıldır Malta vatandaşlığına sahip olduğunu ve Malta pasaportunun getirdiği kolaylıklar sayesinde memnun olduğunu söyledi. 2017'de vergi rekortmenleri listesinde onuncu, 2018'de ve 2019'da dokuzuncu oldu. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bir avukat olan Serra Gürkaynak ile evlidir.

Gönenç Gürkaynak, İstanbul ve New York barolarına kayıtlı avukatlık yapan Serra Gürkaynak ile evli...