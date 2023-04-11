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Kripto para piyasası coştu! Bitcoin'de 10 ay sonra ilk 30 bin doların üzerinde

Kripto para piyasası coştu! Bitcoin'de 10 ay sonra ilk 30 bin doların üzerinde

11 Nisan 2023 Bitcoin ve kripto para piyasasında neler oluyor? Lider kripto para birimi Bitcoin, 10 ay sonra ilk kez 30 bin doların üzerine yükseldi. En büyük kripto para birimi 24 saat içinde yüzde 7'nin üzerinde arttı.

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Bitcoin 10 Haziran 2022'den bu yana ilk kez 30 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin için analistlerin işaret ettiği bir sonraki direnç 30 bin 500 dolar seviyesi. Yukarı hareketin devam etmesi halinde 31 bin 200 ve 32 bin dolar seviyelerinin hedeflenmesi bekleniyor.

İkinci en büyük dijital varlık olan Ethereum'da ise 24 saatte yüzde 4,3'lük bir artış yaşandı.

11 Nisan 2023 Bitcoin ve altcoinlerde son durum!

*Bitcoin/USDT 30.081,80 dolardan, Türk lirası karşısında ise 579.862,79 TL’den işlem görüyor.
*Ethereum (ETH) 1.921, Cardano (ADA) 0,404, Dogecoin (DOGE) 0,0845  dolar civarlarında bulunuyor.
*Son 24 saatlik periyotta Render (RNDR) %18,4′lük artışla en çok yükselen altcoin oldu.

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