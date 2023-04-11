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Madeni paralarda 14 yıl sonra değişiklik! Boyut küçülüyor

Madeni paralarda 14 yıl sonra değişiklik! Boyut küçülüyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, madeni paralarda değişikliğe gitme kararı aldı. Artan maliyetlerden sonra alınan karara göre daha hafif bir lira ve 50 kuruşlar piyasaya sürüldü. Uygulamayla birlikte para imalatında yüzde 30 tasarruf sağlanacak.

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Madeni paralarda 14 yıl sonra değişikliğe gidildi. Buna göre madeni paraların gramı azaldı ve inceldi. NTV'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü artan maliyetlerden sonra çalışmalara başladı.

Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişti. Bu durum üretimde yüzde 30 tasarruf sağladı.

Madeni paralarda ağırlıklar düştü

Paraların ağırlıkları da değişti. 1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü.

İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasada

Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı. İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 TL madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL'yi aştığını belirtmişti. Sağlar, madeni paraların hurdacılardaki değerinin kendi değerlerinden daha fazla olduğunu söylemişti.

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