Survivor diskalifiye olayının perde arkası! Merve kovuldu nedeni ise... Acun Ilıcalı'ya tepki yağdı

Bir yarışmacının ben kendimi iyi hissetmiyorum diyerek 5 kişinin kaderiyle oynaması, birçok etken var. Bu konuda sen kendini nasıl hissediyorsun merak ediyorum.'' sözleri üzerine Merve ''Elimden geleni yapıyorum ama bugünkü oyunda hiç yoktum.'' dedi.