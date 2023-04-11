Survivor diskalifiye olayının perde arkası! Merve kovuldu nedeni ise... Acun Ilıcalı'ya tepki yağdı
Survivor 2023'ün 65. bölüm fragmanında bir yarışmacının diskalifiye edildiği görülmüştü. Yeni bölümün dün ekranlara gelmesiyle hangi yarışmacının diskalifiye edildiği belli oldu. Survivor'dan Acun Ilıcalı'nın sert sözleriyle kovulan yarışmacı Merve'ymiş. Peki, Merve neden diskalifiye edildi? Acun Ilıcalı diskalifiye kararı sonrası sert eleştirilere maruz kaldı.
Survivor 2023 son bölüm ile ekranlara damgasını vurdu. Acun Ilıcalı, sert açıklamalarıyla bir yarışmacının diskalifiye edildiğini duyurdu. Fragmanda hayretler içerisinde olduğunu ve bunu yapanı daha önce görmediğini dile getiren Acun Ilıcalı’nın tepkisi sert oldu.
Ilıcalı'nın fragmanda yer alan "Şimdi arkadaşlarına vedalaşmadan ayrılabilirsin” sözleri sonrası Survivor’dan diskalifiye olan yarışmacı yeni bölümde açıklandı; adadan ayrılan isim Merve Yıldırım oldu. Peki; Survivor Merve neden kovuldu, sebebi neydi? Survivor Merve Yıldırım neden diskalifiye edildi?
Acun Ilıcalı, Merve'nin oyunu bariz bir şekilde kaybettirdiğini, oyun sırasında bilerek "yürüdüğünü" belirtti. Ilıcalı, ''Verdiğin enerji, takım arkadaşların orada bir mücadele ederken bir ödülden olmaları...
Bir yarışmacının ben kendimi iyi hissetmiyorum diyerek 5 kişinin kaderiyle oynaması, birçok etken var. Bu konuda sen kendini nasıl hissediyorsun merak ediyorum.'' sözleri üzerine Merve ''Elimden geleni yapıyorum ama bugünkü oyunda hiç yoktum.'' dedi.